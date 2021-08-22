الزياره تهدف لتعزيز سبل التعاون في القطاع السياحي بين الامارات ومصر

سعيد العجل (صدى):
اختتم وفد جمعية الصحفيين الإماراتية زيارته إلى مدينتي الغردقة والقاهرة أمس السبت، برئاسة حسين المناعي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس لجنة الإعلام السياحى للجمعية، في خطوة استهدفت تعزيز سبل التعاون في القطاع السياحي بين البلدين الشقيقين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
والتقي الوفد خلال زيارته لمدينة الغردقة، اللواء عاطف وجدي السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وأيمن البحراوي، مدير الهيئة الإقليمية وعدد من اعضاء مجلس ادارة مستثمري السياحة في المحافظة، لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر، في فندق ريكسوس بريميوم مجاويش سويتس آند فيلا الذي استضاف الزيارة.
وقال اللواء عاطف وجدي فى حفل ختام زيارة الوفد لمدينة الغردقة، أن المدينة، أحد أهم الوجهات السياحية المصرية، حيث باتت تجذب إليها عددا كبيراً من السياح من مختلف أنحاء العالم نظرا لما حباها الله تعالى به من خصائص طبيعية وجمالية وأجواء هادئة.
وأضاف وجدي، أن زيارة وفد جمعية الصحفيين الإماراتية تأتي من منطلق العلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر العربية، وإطلاع الإعلاميين الإماراتيين على المشاريع والمناطق السياحية التي تتميز بها مصر وخصوصاً مدينة الغردقة التي تطل على شاطئ البحر الاحمر، وذلك بهدف دعم القطاع السياحي في مصر.
من جانبه، قال حسين المناعي، أن زيارة الوفد الإعلامي الإماراتي لمدينة الغردقة، درة صعيد مصر، تمثل بداية انطلاق باكورة أعمال لجنة الإعلام السياحي بجمعية الصحفيين الإماراتية وذلك في إطار خطة شاملة للجنة تستهدف زيارة مزيداً من المدن السياحية في الوطن العربي والتي تحل معظمها على لوائح أجمل مدن العالم.
وأضاف المناعي أن جمعية الصحفيين الإماراتية تتطلع إلى مواصلة التعاون مع محافظة البحر الأحمر في المستقبل من أجل مزيد من الدعم للقطاع السياحي بما يسهم في النهوض به وتطويره بشكل مستمر فضلا عن إرساء دعائم التعاون المشترك، وبناء العلاقات التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة والترويج والتسويق للأنشطة والبرامج لكلا الطرفين، بما يضمن تحقيق التكامل في علاقات الشراكة الاستراتيجية.
وشملت رحلة الوفد لجمهورية مصر العربية التي استمرت ٦ أيام زيارة لأهم المعالم الرئيسية في مدينة الغردقة مثل «متحف الغردقة» و«مينى ايجيبت بارك» و«جراند اكواريوم الغردقة» إضافة إلى زيارات للمعالم الاثرية والسياحية بمدينة القاهرة.
كما تضمنت الرحلة عدد من ورش العمل والندوات، كما شملت الورش «صحافة الجوال في خدمة السياحة» تحدث فيها الزميل ايمن عبد المجيد رئيس تحرير البوابة الإلكترونية لمؤسسة روز اليوسف وكيل مجلس نقابة الصحفيين المصريين، وندوة بعنوان «مصر والامارات في قارب واحد … الإعلامي سفير لبلاده»، تحدث فيها الدكتور عبد الله العوضي الكاتب الصحفي في جريدة الاتحاد.
وشمل برنامج الزيارة أيضا ندوة بعنوان «عرض لتقارير بالصوت والصورة للمواقع الالكترونية» التي ركزت على الجوانب السياحية في الدول العربية عرضها الإعلامي أحمد وائل عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للإعلام المرئي والمسموع، وورشة عمل بعنوان «الإعلام السياحي والترويج للوجهات السياحية»، تحدثت فيها الإعلامية الدكتورة لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب بالإذاعة المصرية.
وشملت زيارة الوفد في القاهرة برج الجزيرة ومسجد عمرو بن العاص وقلعة صلاح الدين ومسجد محمد على، ومنطقة خان الخليلى.
وفى نهاية البرنامج تم اصدار عدد من التوصيات، منها، اختصار الرسالة الاعلامية واخراجها بكل الوسائل المسموعة والمرئية والمطبوعة وفي وسائل الاعلام الرقمي الحديث، ودعوة للتعاون لكافة المتعاملين مع المنتج السياحي لاخراج منتج جيد للسياحة، وبث اعلامي ساعتين اسبوعيا بشكل متكرر فى كل وسائل الاعلام للدعاية السياحية العربية، واعداد برامج سياحية محلية وعربية، وان يقوم الإعلام بدوره لزيادة الوعي السياحي للمتلقي، والترويج للسياحة العلاجية، واضافة مادة علمية عن السياحة العربية تدرس للطلاب فى المدارس بالدول العربية، ودعم الابداع فى العمل السياحى، والاهتمام بعمل صياغة جديده للمواطن العربي للتفاعل مع السائح بشكل لائق يرفع من قيمة السياحة، وتقنين عمل العاملين فى مجال السياحة وعدم اهمال اى عنصر ودعم المرشدين السياحيين وتقديم دورات تدريبية لهم لرفع مستواهم المهنى والاجتماعى والسلوكى، وتشجيع الاعلاميين على تقديم حملات سياحية عن الوجهات السياحية فى الوطن العربي والاستفادة منها فى وسائل الاعلام الرسمية كنوع من الابتكار فى تقديم المواد المروجة للسياحة العربية والاهتمام بالشارة السياحية للوجهات السياحية وعمل مسابقات لتقديم افضل الافكار في ذلك وانشاء قرية سياحية عربية تحاكى نماذج كل الدول العربية وتكون مزارا سياحيا متكاملا فى كل بلد عربي.