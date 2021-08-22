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مدير التعليم في رجال ألمع يوضح كيفية تحقيق التباعد بين الطلاب حال تجاوز عددهم 40 طالبا 

منذ 30 دقيقة
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مدير التعليم في رجال ألمع يوضح كيفية تحقيق التباعد بين الطلاب حال تجاوز عددهم 40 طالبا 

الرياض (صدى):
تحدث مدير التعليم في رجال ألمع أحمد العمري، عن طريقة تحقيق التباعد بين الطلاب في حال تجاوز عددهم أكثر من 40 طالباً داخل الفصل الواحد.

وقال أحمد العمري، خلال لقاء مع قناة "الإخبارية"، إن وزارة التعليم حددت أربعة فئات للكثافة الطلابية، موضحا:"نحن في رجال ألمع محدودة الكثافة".

ولفت:"أُشير في دليل أصدر لآليات العودة يمكن الاستفادة من الصالات والمرافق الرياضية والصالات الكبيرة والقاعات الكبيرة بحيث نحقق التباعد"، موضحا:"إذا كان العدد أكبر من هذا فيمكن أن نتعامل عن طريق التعليم المدمج، التعليم الحضوري والتعليم عن بعد".

وتابع:"منصة مدرستي ستكون حاضرة عبر التطبيقات، مثل حالات عندما تثبت إصابة أحد ونجد أن بعض الطلاب لم تستوفي الجرعتين فيمكن أن يستمر في التعليم عن طريق منصة مدرستي".

 

 

الطلاب
وزارة التعليم
رجال ألمع
الفصل
أحمد العمري
التباعد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16589
منذ 23 دقيقة
دورين خلوا الفصل - مكاتب دورين .. مثل أسرة السجون وكذلك دور الرعاية الإجتماعية

أمامكم مهمة صعبة ونصة مدرستي للطلاب هي اختيارية وأراهنكم.. من ٧٠ ريال .. لأنها كل ما تبقى معي

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