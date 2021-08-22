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الأمير سطام: مقترحات بعض أعضاء مجلس الشورى لا تعكس واقع المواطن

منذ ساعتين
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الأمير سطام: مقترحات بعض أعضاء مجلس الشورى لا تعكس واقع المواطن

الرياض (صدى):
انتقد الأمير سطام بن خالد آل سعود المقترحات التي يقدمها بعض أعضاء مجلس الشورى دون مراعاة لواقع المواطن.

وغرد الأمير سطام على حسابه بموقع تويتر:"للأسف مقترحات بعض أعضاء مجلس الشورى تعكس أن هذا الشخص لا يعيش واقع المواطن بل أنه يُنظر من أبراجه العاجية".

وتابع :"من الطبيعي عندما يقدم أي شخص أي مقترح أن يدرسه من جميع النواحي وانعكاسه على المواطن فهؤلاء ينطبق عليهم المثل " رُبَّ كلمة تقول لصاحبها دعني".

من جهتهم، تفاعل عدد من متابعي الأمير سطام مع التغريدة، مؤكدين ضرورة أن يهتم عضو مجلس الشورى بدراسة واقع المواطن قبل تقديم مقترحاتهم بالمجلس.

 

الشورى
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
الأمير سطام بن خالد آل سعود
آل سعود
الأمير سطام

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16604
منذ ساعتين
ما نقص غير كع فلوس على رفع القمامة وهي أصلا مستثمرة

هذا العضو الشوري لا تجددون له .. ولو أمكن تعفونه
كوووووك
كوووووك عدد التعليقات : 2
منذ ساعتين
دام انك تعرف ظروف المواطن ليش ماتتبرع حضرتك وتساعد الناس الي ضغطتو عليها ولا انتقاد الناس هذا اهم شي . حسبي الله عليكم ونعم الوكيل
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16604
منذ ساعتين
يذكرني الأمير سطام بعمل مخفف ومستوعب الصدمات .. يقف مع وليس ضد.. ويقف ضد مع
محمد
محمد عدد التعليقات : 23
منذ 34 دقيقة
طيب سوي لنا شيء ينفع المواطن أذا أنت تعرف حال المواطن
naeeem
naeeem عدد التعليقات : 5
منذ 9 دقائق
كلامك صحيح بعض اعضاء مجلس الشورى حاقد على المواطن
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16604
منذ دقيقة
وظيفة عضو مجلس الشورى لا تتبع مطالب المواطن أو رغباته من المجلس بل تشمل مطالب المجلس تكون باسم الدولة من الحكومة في الدولة وكأن الباب نفسه هو للدخول والخروج معا

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وظيفة عضو مجلس الشورى لا تتبع مطالب المواطن أو رغباته من المجلس بل تشمل مطالب المجلس تكون باسم الدولة من الحكومة في الدولة وكأن...
سامي الحربي
وتابع: "أعتقد أن الرسوم اللي ممكن يدفعها المجتمع عن طيب خاطر، هي رسوم إزالة بعض أشخاص من مناصب لا يستحقونها". هذه العبارة تكفيك يازيدان
واضح*** وصريح***
عجايب وغرايب،وش نوع هالمشاعر والأحاسيس، أو ناوية الإنتقام بطريقتها..
naeeem
كلامك صحيح بعض اعضاء مجلس الشورى حاقد على المواطن
ابو عمار
يبدو انه اهبل بلا عقل

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