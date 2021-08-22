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بالفيديو .. "وقاية" توضح الإجراء الواجب اتباعه حال ظهور إصابات بكورونا خلال اليوم الدراسي

منذ 3 ساعات
2021
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بالفيديو .. "وقاية" توضح الإجراء الواجب اتباعه حال ظهور إصابات بكورونا خلال اليوم الدراسي

الرياض (صدى):
أوضح استشاري الطب الوقائي في هيئة الصحة العامة (وقاية)، الدكتور عماد المحمدي، الإجراء الواجب اتباعه حال ظهور إصابات بكورونا خلال اليوم الدراسي في المدارس.

وذكر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن عند ظهور حالات مصابة بالفيروس يتم عزلها فورًا ثم إبلاغ ولي الأمر بذلك، وحثه على عمل الفحوصات المخبرية للتأكد من الإصابة، وإبلاغ المدرسة بنتائج الفحوصات.

ودعا أولياء الأمور بتزويد أبنائهم الطلاب بالمستلزمات الوقائية مثل "الكمامة" و "مطهر الأيدي الجيبي"، بجانب الاهتمام بتغذيتهم تغذية صحية.

يذكر أن الهيئة أصدرت الدليل الإرشادي الوقائي للعودة الى المدارس في ظل جائحة كورونا، وذلك على الرابط التالي :

هنا

 

كورونا
فيروس
مدارس
فيروس كورونا
وقاية
هيئة الصحة العامة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16604
منذ ساعتين
لا أوصيك

لا أخفيك

ما أخفيك والله لا يوريك

الله لا يخيفك ولا يخفيك من نظر عيوننا

لا أوصيك
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16604
منذ ساعتين
من وجهة نظري الخاصة فرص العودة الحضورية سهلت وسرعت وعملت مع استكمال التطعيمات لكافة شرائح المجتمع للوصول لنسبة ٨٠% تلقيح .. وهذا ممتاز .. وواضح .. ومن المؤمل بعض التعديدلات لاحقا في الخطة الوطنية
زائر
زائر عدد التعليقات : 14040
منذ 36 دقيقة
قال رقع يابو مرقع،قال شئ يترقع وشئ مايترقع..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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