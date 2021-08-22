الدكتورة خلود بعد خروجها من المستشفى:" أتعذب من الألم"

خالد الظفيري (صدى):
خرجت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، من المستشفى بعد خضوعها إلى عملية جراحية استمرت لمدة 8 ساعات.
وعقبت الدكتورة خلود، على استقبال أولادها لها بعد عودتها إلى منزلها، قائلة: "أفتقدهم كثيراً، بس صايرة أتعذب من الألم، وهذا عكس وجودي في المستشفى عندما أتألم أخذ مسكن للألم ويخفف شوي، ولكن اليوم أشعر بأني تحت سيارة، وأن الجرح موضوع به فلفل حار، وليمون".
وبعثت الدكتورة خلود، رسالة إلى متابعيها الذين حاولوا الاطمئنان عليها خلال الفترة الماضية، قائلة:"حبايبي مشكورين كثيراً على كل شيء، بس أصير أفضل، ممكن أسبوع ورايحة أرجعلكم أفضل من الأول، وأسولف معكم، وأسوي فقرات، ونعمل مسابقات".