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الدكتورة خلود بعد خروجها من المستشفى:" أتعذب من الألم"

منذ 57 دقيقة
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الدكتورة خلود بعد خروجها من المستشفى:" أتعذب من الألم"

خالد الظفيري (صدى):
خرجت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، من المستشفى بعد خضوعها إلى عملية جراحية استمرت لمدة 8 ساعات.

وعقبت الدكتورة خلود، على استقبال أولادها لها بعد عودتها إلى منزلها، قائلة: "أفتقدهم كثيراً، بس صايرة أتعذب من الألم، وهذا عكس وجودي في المستشفى عندما أتألم أخذ مسكن للألم ويخفف شوي، ولكن اليوم أشعر بأني تحت سيارة، وأن الجرح موضوع به فلفل حار، وليمون".

وبعثت الدكتورة خلود، رسالة إلى متابعيها الذين حاولوا الاطمئنان عليها خلال الفترة الماضية، قائلة:"حبايبي مشكورين كثيراً على كل شيء، بس أصير أفضل، ممكن أسبوع ورايحة أرجعلكم أفضل من الأول، وأسولف معكم، وأسوي فقرات، ونعمل مسابقات".

 

 

سيارة
عملية جراحية
المستشفى
الدكتورة خلود

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16564
منذ 52 دقيقة
الملح .. أقوى شيء فب الجرح.. لأنه أيوني يناوش الهيموجلوبين

أما الليمون والفلفل جديدة
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132636
منذ 52 دقيقة
سلاماات ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مقلب نسائي
عبسي
مخومره
ابو احمد
اتق الله في كلامك اراده الله يا مسلم كوررره لا تخليها توديك في حساب عسير ....
د محمد ماجد بخش
مدكوك دك .. ما شاء الله تبارك الله
د محمد ماجد بخش
أشوى .. قالها الرويشد رحلتي .. وتركتني شماتة وحشوة في لسان البشر

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