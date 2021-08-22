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أمانة جدة تلزم المنشآت التجارية بوضع ملصق "رأيك يفرق" على واجهتها

منذ 58 دقيقة
1305
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أمانة جدة تلزم المنشآت التجارية بوضع ملصق "رأيك يفرق" على واجهتها

جدة (صدى):
أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم، إلزم المنشآت التجارية برمز الاستجابة السريعة QR code من خلال إلزام المنشآت التجارية بوضع ملصق "رأيك يفرق" على واجهة المنشآت.

وذكرت أمانة المحافظة أن رمز الاستجابة السريعة QR code هي خدمة الاستجابة السريع عبر منصة بلدي، وتعمل على تسهيل قياس رضا العملاء عن جودة الخدمات المقدمة.

وأكدت أن توفير هذه الخدمة يهدف إلى المساهمة في رفع كفاءة العمل الرقابي، مضيفة أنه يمكن طباعة رمز الاستجابة السريعة للرخصة التجارية، وتعليق الملصق في واجهة المحل، وذلك من خلال الرابط التالي:

هنا

 

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أمانة
محافظة
أمانة محافظة جدة
منشآت تجاريةن رمز الاستجابة السريعة QR code

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16564
منذ 52 دقيقة
لو تجنن أحد التجار .. أعذروه

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مقلب نسائي
عبسي
مخومره
ابو احمد
اتق الله في كلامك اراده الله يا مسلم كوررره لا تخليها توديك في حساب عسير ....
د محمد ماجد بخش
مدكوك دك .. ما شاء الله تبارك الله
د محمد ماجد بخش
أشوى .. قالها الرويشد رحلتي .. وتركتني شماتة وحشوة في لسان البشر

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