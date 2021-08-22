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حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين على المملكة

منذ 59 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين على المملكة

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين على المملكة، متوقعا استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. فيما يكون الطقس مستقر على باقي مناطق المملكة.

 

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شرقية، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

 

الباحة
مكة المكرمة
جازان
عسير
حالة الطقس
أمطار رعدية
رياح نشطة
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132636
منذ 54 دقيقة
خير ان شاء الله ...

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مقلب نسائي
عبسي
مخومره
ابو احمد
اتق الله في كلامك اراده الله يا مسلم كوررره لا تخليها توديك في حساب عسير ....
د محمد ماجد بخش
مدكوك دك .. ما شاء الله تبارك الله
د محمد ماجد بخش
أشوى .. قالها الرويشد رحلتي .. وتركتني شماتة وحشوة في لسان البشر

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