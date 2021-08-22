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بيان من حملة "كلنا أهل" بشأن المقطع المتداول لمواد غذائية مبعثرة في منطقة برية بالخرج

منذ 37 دقيقة
1409
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بيان من حملة "كلنا أهل" بشأن المقطع المتداول لمواد غذائية مبعثرة في منطقة برية بالخرج

علي القحطاني (صدى):
صدر بيان من حملة "كلنا أهل"، حول مقطع الفيديو المتداول لكمية من المواد الغذائية الملقاة على الأرض في منطقة برية بالخرج وعليها شعار الحملة.

ومن جهته، أوضح المدير التنفيذي لحملة  "كلنا أهل"، أن هذه المواد الغذائية كانت مفقودة من الحملة، وتم الإبلاغ في حينه عن عدم وصول الشاحنة التي كانت تنقلها إلى وجهتها.

وأشار إلى أنه تم القبض على سائق الشاحنة، واتضح أنه يحمل هوية إقامة مزورة ومسجلة عليه مجموعة من البلاغات الأخرى، وجارٍ التعامل معه وفق مقتضيات النظام.

ولفت إلى أن حملة "كلنا أهل" لم تتأثر بهذه القضية الأمنية، حيث أن المتعهد المكلف من القطاع الخاص قام بتعويض الكمية المفقودة، ووصلت السلال الغذائية إلى مستحقيها خلال موسم الحج الماضي.

 

 

الخرج
مواد غذائية
منطقة برية
حملة "كلنا أهل"
شعار الحملة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16546
منذ 29 دقيقة
سمبوسة
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132630
منذ 20 دقيقة
ادبووه وعلى بلاده زرفلووه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ادبووه وعلى بلاده زرفلووه ..
د محمد ماجد بخش
فرفر فرافر .. هذا هو الأُنس الغامر
ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق ..
د محمد ماجد بخش
كلمة وي عميقة اختزلت الموضوع
رااايق
الوطن يبقى وطن لا ينباع ولا ينشري *** لكن بشار ليس هو الوطن **!!!!!!!!!!

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