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بالفيديو .. مقيم فلبيني يرد على منتقدي حبه للمملكة بكلمات مؤثرة : عالجوني مجانًا وأنا ممتن لها

منذ 55 دقيقة
1675
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بالفيديو .. مقيم فلبيني يرد على منتقدي حبه للمملكة بكلمات مؤثرة : عالجوني مجانًا وأنا ممتن لها

عادل الحربي (صدى):
حرص مقيم فلبيني على الرد على كل من انتقدوا حبه للمملكة، واتهموه بأنه يأخذ أموال مقابل المدح والإشادة به.

وقال المقيم إن المملكة دفعت له الكثير من الأموال من خلال تكفلها بعلاجه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد مجانا، وإتاحة التطعيم باللقاح المضاد لكورونا له مجانا.

وأضاف، في مقطع فيديو جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، أن لديه عمل في المملكة، ويمتلك سيارة خاصة، لافتا إلى أن كل ذلك جعله يحب المملكة، ودفعه للإشادة بها.

ووصف حديثه عن المملكة بأنه نوع من الامتنان، مجددًا فخره بالوجود في المملكة، وتأكيده بأن المملكة قدمت كل ذلك للمقيمين مجانًا في الوقت الذي تعاني فيه بلدان العالم من أزمات اقتصادية.

 

السعودية
المملكة
كورونا
لقاح
فيروس كورونا
الفلبينن

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132630
منذ 49 دقيقة
نظق باالحق ..

.. مرامي سلامات كبيان .. ترجمتها : شكراً كثيراً يا جذع ...
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16546
منذ 43 دقيقة
قولك حق في حق مملكة الإنسانية .. واحة الحرمين الشريفين
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52552
منذ 36 دقيقة
ok thanks

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ادبووه وعلى بلاده زرفلووه ..
د محمد ماجد بخش
فرفر فرافر .. هذا هو الأُنس الغامر
ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق ..
د محمد ماجد بخش
كلمة وي عميقة اختزلت الموضوع
رااايق
الوطن يبقى وطن لا ينباع ولا ينشري *** لكن بشار ليس هو الوطن **!!!!!!!!!!

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