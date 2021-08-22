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تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر لمدة 6 أشهر إضافية

منذ ساعة
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تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر لمدة 6 أشهر إضافية

الرياض (صدى):
أعلن ماجد القصبي وزير التجارة، عن صدور موافقة المقام السامي الكريم على تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر لستة أشهر إضافية.

 

وأوضح وزير التجارة أن الهدف من ذلك إتاحة الفرصة لمزيد من المنشآت التجارية بتصحيح وضعها والاستفادة من مزايا المهلة، وتحفيز الاستثمار النظامي، لافتا إلى أنها تقدم إلكترونيًا عبر الرابط التالي: http://mc.gov.sa.

وكان ماجد القصبي أعلن عن صدور اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية وذلك دعمًا لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث اشتملت اللائحة على إعفاء كافة المنشآت التجارية من اشتراك الغرفة للثلاث سنوات الأولى من عمرها، إضافة إلى تخفيض اشتراك السنتين التاليتين.

 

وزارة التجارة
ماجد القصبي
تمديد
مكافحة التستر
الفترة التصحيحية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16546
منذ ساعة
💰🐃🐑🐓🐤🥚⚘🌱

بالترتيب مع التراخي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ادبووه وعلى بلاده زرفلووه ..
د محمد ماجد بخش
فرفر فرافر .. هذا هو الأُنس الغامر
ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق ..
د محمد ماجد بخش
كلمة وي عميقة اختزلت الموضوع
رااايق
الوطن يبقى وطن لا ينباع ولا ينشري *** لكن بشار ليس هو الوطن **!!!!!!!!!!

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