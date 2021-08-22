الاتحاد يدرس الاستغناء عن كاريلي ونجم الفريق

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر أن إدارة الاتحاد تدرس الاستغناء عن برونو هنريكي ,عقب خسارة لقب كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وأضافت المصادر أن الإدارة فتحت ملف إقالة المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، بعد تلقيه هجومًا واسعًا من الجماهير الاتحادية خلال الساعات الماضية، بعد اتهامه بمجاملة بعض اللاعبين، ما أدى إلى خسارة اللقب العربي، بحسب المدينة.
وكان الاتحاد قد استهل موسم 2021-22 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالخسارة أمام الفيحاء بهدف نظيف، ثم فوز كبير على الرائد بنتيجة (3-0)، في الجولتين الأولى والثانية من المسابقة