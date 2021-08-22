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الاتحاد يدرس الاستغناء عن كاريلي ونجم الفريق

منذ 15 ساعة
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الاتحاد يدرس الاستغناء عن كاريلي ونجم الفريق

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر أن إدارة الاتحاد تدرس الاستغناء عن برونو هنريكي ,عقب خسارة لقب كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأضافت المصادر أن الإدارة فتحت ملف إقالة المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، بعد تلقيه هجومًا واسعًا من الجماهير الاتحادية خلال الساعات الماضية، بعد اتهامه بمجاملة بعض اللاعبين، ما أدى إلى خسارة اللقب العربي، بحسب المدينة.

وكان الاتحاد قد استهل موسم 2021-22 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالخسارة أمام الفيحاء بهدف نظيف، ثم فوز كبير على الرائد بنتيجة (3-0)، في الجولتين الأولى والثانية من المسابقة

الاتحاد
فابيو كاريلي
برونو هنريكي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16641
منذ 13 ساعة
قبل قرار الاستغناء

وبعده


كل أربع وحدات ثقالة فراغية عددية بنائية محورية مكافئة ممثلة منتظمة.. يمكن أن تكون وسيطاً ممثلا مشتركاً للوحدات الثقالية والوحدات المغناطيسية على المستويين الممثلين لدرجات الثبات والارتباط الثقالي العددي المغناطيسي
أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 952
منذ 5 ساعات
برونو هنريكي سجل هدف وضع هدف 1-1 = صفر وفهد المولد مستوه في تراجع دون عمل برنامج خاص وكالعادة سرعة وإضاعة فرص ..والاتحاد بدون حجازي يفقد 50% من قوته
ابوهتان
ابوهتان عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
ولاتنسو الشنقيطي واللاعب ابو رجل وحده البيشي هؤلاء كلهم عبئ على الفريق ونقطة ضعف .
ابوهتان
ابوهتان عدد التعليقات : 2
منذ 58 دقيقة
ولاتنسو الشنقيطي واللاعب ابو رجل واحده البيشي وفهد المولد شكله ماله رغبة في الاستمرار مع الفريق وهؤلاء هم نقطة الضعف في الاتحاد ...
ابو عبدالله
ابو عبدالله عدد التعليقات : 1
منذ 41 دقيقة
رحل نايمين انتم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
.. صبرك اختنا لست محرومه حتى اشتري كمره واجي اصور شجر الصبار اللي زرعتيهن ( وأنشر صورهن ) في كل الآفاق ، حتى في...
ابو وليد
مع اول ريال يخصمونه -- بتشتغل نفسيه العنز على الخرقه -- واحتمال ياكلها
ابو وليد
انصار فريق ابو خرقه مستحيل يصدقون لانهم متعودين على البكش
ابو مشعل
لانه في مجلس الشورى والراتب عالي والمخصصات عاليه اكيد بيتفلسف على المواطن الضعيف
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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