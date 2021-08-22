الشاي في الصباح يساعد على الحصول على بطن مسطح

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن استهلاك معظم أنواع الشاي يساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن؛ حيث أن شاي القرفة مثلاً يحتوي على مضادات للالتهابات وأنه يساعد على الحد من نمو النسيج الدهني.
وأوضحت الدراسة، أنه من أجل تحضيره يوضع الماء على النار مع بضع أعواد من القرفة حتى يغلي. وبعد ذلك ينزع عنها ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يتم تناوله، ومن المفيد إضافة بضع نقاط من العصير الليمون إليه. فهذا يحسن الطعم ويعزز عملية اذابة الدهون.
ونصحت بتناول الشاي الأسود الذي يحتوي على مواد يمكنها محاربة البكتيريا المسببة للالتهابات وخصوصاً في منطقة البطن. ولهذا من المفيد شرب كوبين منه خلال الفطور وكوب آخر في فترة الظهر.