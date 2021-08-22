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وفاة قائد إسعاف في الطائف بحادث أثناء عودته بعدما أنقذ حياة مريض

منذ ساعة
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وفاة قائد إسعاف في الطائف بحادث أثناء عودته بعدما أنقذ حياة مريض

الطائف (صدى):
تعرضت سيارة إسعاف لحادث مروري مروع على طريق "الخرمة- رنية" نتج عنه وفاة قائدها بعدما قطع مسافة 400 كم لإنقاذ مريض تَطلبت حالته النقل من مستشفى رنية العام إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف؛ حيث أوصل المريض إلى المجمع بسلام.

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، أن الحادث نتج عنه وفاة سائق الإسعاف محمد بن سعد السبيعي، وإصابة خمسة آخرين بينهم الطبيب والممرضة، وركاب السيارة الأخرى.

وأوضح الحميدان، أن حالة بقية المصابين مستقرة؛ حيث غادر الطبيب والممرضة المستشفى بعد الاطمئنان على صحتهما، وبقية الحالات تتلقى العلاج اللازم، لافتًا إلى أن الجهات ذات العلاقة باشرت الحادث في حينه بمتابعة من مدير مستشفى الخرمة العام محمد بن شجاح السبيعي، ومدير مستشفى رنية العام راجح بن عايض السبيعي.

الطائف
المملكة
رنية
الخرمة
حادث مروري
سيارة إسعاف
إسعاف
قائد إسعاف

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132624
منذ 40 دقيقة
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده ، ويشفي من اصيب .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16524
منذ 34 دقيقة
رحمة الله عليه .. السيارة والطيارة والسفينة هي أرض إذا حضر الموت وحانت المنية .. وما تدري نقس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينه ..
د محمد ماجد بخش
إن الله كان بكم رحيما
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
د محمد ماجد بخش
بتلزمهم وزارة التجارة بالحساء فرعا وأصلا بتعويضك سيارة بديلة
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من اجمل انواع الرياضه

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