وفاة قائد إسعاف في الطائف بحادث أثناء عودته بعدما أنقذ حياة مريض

الطائف (صدى):
تعرضت سيارة إسعاف لحادث مروري مروع على طريق "الخرمة- رنية" نتج عنه وفاة قائدها بعدما قطع مسافة 400 كم لإنقاذ مريض تَطلبت حالته النقل من مستشفى رنية العام إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف؛ حيث أوصل المريض إلى المجمع بسلام.
ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، أن الحادث نتج عنه وفاة سائق الإسعاف محمد بن سعد السبيعي، وإصابة خمسة آخرين بينهم الطبيب والممرضة، وركاب السيارة الأخرى.
وأوضح الحميدان، أن حالة بقية المصابين مستقرة؛ حيث غادر الطبيب والممرضة المستشفى بعد الاطمئنان على صحتهما، وبقية الحالات تتلقى العلاج اللازم، لافتًا إلى أن الجهات ذات العلاقة باشرت الحادث في حينه بمتابعة من مدير مستشفى الخرمة العام محمد بن شجاح السبيعي، ومدير مستشفى رنية العام راجح بن عايض السبيعي.