مدرب برشلونة: الفرق المنافسة تجرأت علينا بعد رحيل ميسي

وكالات (صدى):
أكد رونالد كومان مدرب فريق برشلونة أن الفرق المنافسة تجرأت على ناديه وباتت تلعب بشجاعة أكبر بعد رحيل الهداف التاريخي للنادي ليونيل ميسي.
وقال كومان: "لا أود الحديث عن الأمر ذاته لكن نحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم، ودائما ما يشعر المنافسون بالخوف عندما يكون ميسي حاضراً، فإذا مررت الكرة إلى ميسي فهو في المعتاد لا يفقدها، يمكننا أن نشعر بعدم وجوده. كنا نعرف ذلك لكن لا يمكننا أن نغير شيئا.
وعلق المدرب الهولندي على تعادل ممفيس ديباي مع فريقه قائلا "أعتقد أننا تعرضنا لصعوبات كبيرة في بداية المباراة. وضعنا المنافس تحت ضغط كبير وأدى بشكل رائع، لم يكن بوسعنا التحلي بالصبر خلال اللعب ولكن أود الإشادة بأسلوبنا بعد التأخر في النتيجة. أعتقد أن التعادل نتيجة عادلة، لأنه إذا لعبت بالطريقة التي لعبنا بها فإنك ستتعرض دائما لمشكلات، ليس لدي أي شكوى من النتيجة.
كان ممفيس ديباي سجل هدفاً قرب النهاية بتسديدة قوية ليلغي تقدم بيلباو بهدف إنيجو مارتينيز بضربة رأس، ليحصل برشلونة على نقطة التعادل، لكن كومان أكد أن النادي لا يزال متأثراً برحيل القائد ميسي الذي انتقل قبل أسبوعين إلى باريس سان جيرمان بعد 21 عاماً بالنادي.