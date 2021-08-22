استشارية توضح كيفية التعامل مع تسنين الأطفال

الرياض (صدى):
تعتبر مرحلة تسنين الأطفال من أصعب المراحل التي تمر على الطفل، وهي بالطبع من أصعب الفترات على الأم أيضا فيبدأ الطفل بالبكاء وارتفاع في درجة حرارته وعدم النوم والكثير من الأعراض التي تقلق الأم والأسرة كلها.
وفي هذا المقال سوف نتعرف بما يخص أعراض التسنين عند الأطفال الرضع وطرق تخفيف آلام الطفل في هذه الفترة بشكل صحيح وأمن للطفل ، توضحها لنا د. منال علي المطيري استشارية طب أسنان الأطفال، وأستاذ طب أسنان الأطفال المساعد بجامعة الملك سعود.
التسنين
قالت الدكتور منال المطيري أن التسنين هو عملية طبيعية يمر بها الرضع عند بدء أسنانهم يشق طريقها عبر اللثة، ووفقا لجمعية الأسنان الأمريكية ، يبدأ الأطفال في التسنين عندما تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 شهرا، ويكتمل بزوغ الأسنان المؤقتة في فم الطفل في السنة الثالثة من عمره.
أعراض التسنين
فيما اكدت إن مرحلة التسنين لدى الأطفال يصحبها بعض الأعراض التي تظهر على الطفل من أهمها حدوث احتقان وتورم في اللثة قبل ظهور السنين ب3 - 5 أيام وعندما يخترق السن اللثة ،ويظهر تختفي هذه الأعراض ومن أهم الأعراض الأخرى التي تظهر لدى الطفل عند التسنين يصبح الطفل مضطرب المزاج ويبكی كتیرا ويواجه صعوبة في النوم.
لا يرغب في تناول الطعام يسيل اللعاب من فمه أكتر من المعتاد.
وترتفع درجة حرارته بصورة طفيفة جاء ولكن عند ارتفاع الحرارة إلى 38 درجة فأكثر، يجب استشارة الطبيب على الفور.
وإذا كان الطفل يعاني ارتفاع درجة الحرارة، أو القيء، أو الإسهال أثناء التسنين، فيجب استشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كان يعاني حالة طبية تتطلب العلاج.
عند قراءة هذه القائمة، يستطيع الوالدان ملاحظة أن هذه العلامات قد تعني أمورا أخرى، إلا أن الجمع بين عرضين أو أكثر من هذه الأعراض غالبا ما يشير إلى أن الطفل في مرحلة التسنين.
ولا يعني عدم إصابة طفلك بأن عارض من أعراض السنين أنه لا يسنن أو أنه تأخر بذلك، فقد يظهر أول سن له من دون أن يشعر بأي إزعاج أو ألم، لذا عليك متابعة فم طفلك باستمرار، للبدء بالعناية بأسنانه و تنظيفها فور ظهورها.
أما إذا تأخر طفلك عن التسنين بعد عمر السنة، أو ظهرت لديه علامات التسنين من ألم وتورم ولعاب من دون أن يظهر أي سن، فيجب استشارة الطبيب فورا، للتأكد من عدم وجود أسباب صحية وراء ذلك.
كيفية التعامل مع التسنين:
أوضحت أن آلام التسنين تتسيب للطفل عدم الراحة والبكاء؛ حيث تتورم اللثة المحيطة بالأسنان التي سوف تظهر وتصبح مؤلمة، وقد يبدأ ظهور هذا الألم من عمر 4 أشهر، ولتخفيف هذا الألم يمكن عمل التالي و تدليك الأجزاء المؤلمة من لثة الطفل يلطف بإصبعك؛ ولكن يجب غسل اليدين أولا إعطاء الطفل لعبة المخصصة للتسنين المطاطية أو البلاستيكية ليعض عليها لتخفيف ألم اللثة تجنب الأدوية التي تستخدم موضعيا على اللثة (مثل الجيل المخدر)؛ حيث إن له أعراض جانبية خطيرة. يمكنك بعد استشارة الطبيب أن تقوم بإعطاء طفلك بعض المسكنات الخاصة بذلك ولا يفضل أن تقوم بإعطائه أي دواء من تلقاء نفسك.
ومتى تنتهي أعراض التسنين ؟
لا يوجد وقت محدد، فقد يستمر ذلك بضعة أيام وقد يستمر شهرا كامل، لذا عليك الصبر على ألم الطفل ورعايته بقدر استطاعتك، وعادة ما تكون هذه الآلام مرتبطة بالأسنان الأولى خاصة القواطع وتهدأ بعدها، أو ربما يكبر الطفل فيصيح أقدر على تحمل الألم، حتى في تسنين الأضراس.