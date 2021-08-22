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سيدة تتزوج قاتل شقيقها بعد قضائه 40 عاما داخل السجن: "سنتجاوز الأمر"

منذ ساعة
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سيدة تتزوج قاتل شقيقها بعد قضائه 40 عاما داخل السجن: "سنتجاوز الأمر"

واشنطن (صدى):
تزوجت امرأة في ولاية أوهايو الأمريكية من قاتل شقيقها الذي عاش في السجن 40 عاما بسبب جريمته.

تفصيلا، عقدت سيدة تدعى كريستال شتراوس من ولاية أوهايو الأمريكية، قرانها على جون تيدجين، الذي أدين بقتل أخيها في الثمانينيات، وينتظر إعادة محاكمته خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقعت قصة الحب بين كريستال وتيدجين أثناء فترة حبس الأخير على خلفية اتهامه بقتل أخيها، حينها تبادل الحبيبان الغرام، بعد رسالة أرسلتها كريستال لتيدجين خلال إحدى جلسات محاكمته، أخبرته خلالها أنها تسامحه على قتل أخيها، وأنها تصدق ادعائه بأن تسديده لوابل من الرصاصات عليه لم يكن إلا دفاعا عن النفس.

وحدثت انفراجة مفاجأة في واقعة تيدجين بعد ما يقرب من 40 عاما من إدانته، إذ تم إبلاغه نهاية 2020 باقتراب إطلاق سراحه، فلم يطق الانتظار لعرض الزواج على كريستال والتي وافقت على الفور، ومن المقرر أن تعاد محاكمة تيدجين نهاية أغسطس الجاري، إذ تقرر عقد أولى جلسات الاستماع في القضية يوم 31 من الشهر الجاري.

وعلقت كريستال على إعادة محاكمة زوجها في قضية قتل أخيها قائلة: "سوف نتجاوز هذا الأمر، سيكون تحديا، ولا شك في ذلك، ولكني متأكدة من براءته في النهاية".

السجن
ولاية أوهايو
قصة الحب

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16524
منذ ساعة
أهم شيء لا تزعلينه .. يوديك بيت أخيك
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132624
منذ 47 دقيقة
هههههههههههههههه ..

..كلامك صح يا دكتور بخش ، انتبهي منه لا يرسلك لأخيكي باالبريد الممتاز ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينه ..
د محمد ماجد بخش
إن الله كان بكم رحيما
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
د محمد ماجد بخش
بتلزمهم وزارة التجارة بالحساء فرعا وأصلا بتعويضك سيارة بديلة
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من اجمل انواع الرياضه

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