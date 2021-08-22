سيدة تتزوج قاتل شقيقها بعد قضائه 40 عاما داخل السجن: "سنتجاوز الأمر"

واشنطن (صدى):
تزوجت امرأة في ولاية أوهايو الأمريكية من قاتل شقيقها الذي عاش في السجن 40 عاما بسبب جريمته.
تفصيلا، عقدت سيدة تدعى كريستال شتراوس من ولاية أوهايو الأمريكية، قرانها على جون تيدجين، الذي أدين بقتل أخيها في الثمانينيات، وينتظر إعادة محاكمته خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقعت قصة الحب بين كريستال وتيدجين أثناء فترة حبس الأخير على خلفية اتهامه بقتل أخيها، حينها تبادل الحبيبان الغرام، بعد رسالة أرسلتها كريستال لتيدجين خلال إحدى جلسات محاكمته، أخبرته خلالها أنها تسامحه على قتل أخيها، وأنها تصدق ادعائه بأن تسديده لوابل من الرصاصات عليه لم يكن إلا دفاعا عن النفس.
وحدثت انفراجة مفاجأة في واقعة تيدجين بعد ما يقرب من 40 عاما من إدانته، إذ تم إبلاغه نهاية 2020 باقتراب إطلاق سراحه، فلم يطق الانتظار لعرض الزواج على كريستال والتي وافقت على الفور، ومن المقرر أن تعاد محاكمة تيدجين نهاية أغسطس الجاري، إذ تقرر عقد أولى جلسات الاستماع في القضية يوم 31 من الشهر الجاري.
وعلقت كريستال على إعادة محاكمة زوجها في قضية قتل أخيها قائلة: "سوف نتجاوز هذا الأمر، سيكون تحديا، ولا شك في ذلك، ولكني متأكدة من براءته في النهاية".