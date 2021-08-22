بالفيديو.. شيلاء سبت تثير غضب جمهورها بسبب طريقة ارتدائها الحجاب

أميرة خالد (صدى):
أحدثت الفنانة البحرينية، شيلاء سبت، ضجة واسعة عبر السوشال ميديا بسبب فيديو جديد لها تتحدث فيه عن الحجاب.
وبين مقطع الفيديو الفنانة شيلاء سبت داخل أحد المولات التجارية وهي تضع غطاء الرأس "الشيلة" دون أي تثبيت، ووجهت سؤالها للمحجبات قائلة: "سؤال للبنات الي يحطون الشيلا شذي.. شلون ما تثبتونها وما تنزل عن راسكم.. انا دقيقة وراح تطيح".
وتعرضت شيلاء سبت للانتقاد بسبب طريقة ارتداءها الحجاب وجاء في التعليقات: "في اختراع اسمه مشبك يمسك الطرحه بس الطرحه بتكون للمحجبات اللي بتستر الشعر كامل مش بتتلف على ربع الراس الخلفي والنص الامامي يكون مكشوف لخلق الله".
كانت الفنانة شيلاء سبت قد أثارت الجدل في الفترة الماضية حول ارتباطها بالفنان اليمني فؤاد عبد الواحد وذلك بعد نشر صورة تجمعها به عبر حسابها في إنستغرام لتتلقى التهاني.