نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. شيلاء سبت تثير غضب جمهورها بسبب طريقة ارتدائها الحجاب

منذ ساعة
1289
2
بالفيديو.. شيلاء سبت تثير غضب جمهورها بسبب طريقة ارتدائها الحجاب

أميرة خالد (صدى):
أحدثت الفنانة البحرينية، شيلاء سبت، ضجة واسعة عبر السوشال ميديا بسبب فيديو جديد لها تتحدث فيه عن الحجاب.

وبين مقطع الفيديو الفنانة شيلاء سبت داخل أحد المولات التجارية وهي تضع غطاء الرأس "الشيلة" دون أي تثبيت، ووجهت سؤالها للمحجبات قائلة: "سؤال للبنات الي يحطون الشيلا شذي.. شلون ما تثبتونها وما تنزل عن راسكم.. انا دقيقة وراح تطيح".

وتعرضت شيلاء سبت للانتقاد بسبب طريقة ارتداءها الحجاب وجاء في التعليقات: "في اختراع اسمه مشبك يمسك الطرحه بس الطرحه بتكون للمحجبات اللي بتستر الشعر كامل مش بتتلف على ربع الراس الخلفي والنص الامامي يكون مكشوف لخلق الله".

كانت الفنانة شيلاء سبت قد أثارت الجدل في الفترة الماضية حول ارتباطها بالفنان اليمني فؤاد عبد الواحد وذلك بعد نشر صورة تجمعها به عبر حسابها في إنستغرام لتتلقى التهاني.

الحجاب
شيلاء سبت
فن
الشيلة
غطاء الرأس
المولات التجارية
فؤاد عبد الواحد
الطرحه

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9925
منذ 33 دقيقة
شيلاء سبت ** معروفه بين أقرانها وبنات جيلها بالرشاقة والأزياء ***

وشله لابس هللون شيلاء صايرة جنجشش كات ومن (( cat woman ))** ميااااو *ههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132609
منذ 20 دقيقة
يالها من مستهتره ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يالها من بقرة شجاعه ..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههه، لاتقتل المتعة يامسلم..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
واضح*** وصريح***
كشفت تقارير صحافية، بمعنى أتعبوا في البحث عن المصدر، الغير معروف.. نقول مقولة يوسف الثنيان(( أبو يعفوب)) الشهيرة، كيف الحال..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

أخر الأخبار

لقطات مخيفة بعد سقوط بوابة حديدة على سيدة
لقطات مخيفة بعد سقوط بوابة حديدة على سيدة
منذ 40 دقيقة 604
لحظة وفاة سائقة في حادث مروع
لحظة وفاة سائقة في حادث مروع
منذ 45 دقيقة 654
طريقة اصطياد الخيول البرية
طريقة اصطياد الخيول البرية
منذ 50 دقيقة 633
ضبط مخالفَين لنظام البيئة لقيامهما بصيد ظبي الريم
ضبط مخالفَين لنظام البيئة لقيامهما بصيد ظبي الريم
منذ 55 دقيقة 1829
بالفيديو.. المملكة تترأس مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان
بالفيديو.. المملكة تترأس مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان
منذ ساعة 1707
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها في منطقتين
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها في منطقتين
منذ ساعة 1631
فلكية جدة "قمر محرم" يكتمل بدراً اليوم
فلكية جدة "قمر محرم" يكتمل بدراً اليوم
منذ ساعة 1841
بالفيديو.. شيلاء سبت تثير غضب جمهورها بسبب طريقة ارتدائها الحجاب
بالفيديو.. شيلاء سبت تثير غضب جمهورها بسبب طريقة ارتدائها الحجاب
منذ ساعة 1289
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
منذ ساعة 1950
بقرة تهاجم امرأة وتطرحها أرضاً
بقرة تهاجم امرأة وتطرحها أرضاً
منذ ساعة 743