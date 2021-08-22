صفقة تبادلية هامة منتظرة بين الاتحاد والنصر

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، عن صفقة تبادلية قد تتم بين النصر والاتحاد قبل غلق باب الميركاتو نهاية الشهر الجاري.
وأشارت التقارير إلى إمكانية إبرام صفقة تبادلية تقضي بانتقال فينست أبو بكر مهاجم النصر لصفوف الاتحاد، مقابل التعاقد مع رومارينيو لارتداء قميص العالمي، فيما انتقل أبو بكر لصفوف النصر في الميركاتو الصيفي في صفقة انتقال حر من نادي بيشكتاش التركي.
وشارك مع النصر في مباراتين نجح في تسجيل هدف؛ حيث يحصل المهاجم الكاميرون على ثقة مدربه البرازيلي مانو مينيز، وسط تسريبات تشير للاعتماد عليه أساسيا في مباريات النصر المقبلة على حساب حمد الله الذي قد يجلس بديلا، نظرا لصعوبة الاعتماد على الثنائي بسبب خطة اللعب التي يلعب بها الفريق.