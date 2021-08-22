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سقوط أشخاص بحفرة مليئة بالجمر خلال طقوس احتفالية
منذ ساعة
515
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التعليقات
رااايق
عدد التعليقات : 9925
منذ ساعة
الدلاخـه وما تسوي *** فيه واحد طب رويسي *** هههههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 14033
منذ 40 دقيقة
أيا أمة ضحكت من جهلها الامم..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من بقرة شجاعه ..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههه، لاتقتل المتعة يامسلم..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
واضح*** وصريح***
كشفت تقارير صحافية، بمعنى أتعبوا في البحث عن المصدر، الغير معروف.. نقول مقولة يوسف الثنيان(( أبو يعفوب)) الشهيرة، كيف الحال..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
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