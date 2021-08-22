بالفيديو.. سوزان نجم الدين تنسحب غاضبة من برنامج تليفزيوني بسبب بشار الأسد

متابعة- أميرة خالد (صدى):
عجزت الممثلة السورية سوزان نجم الدين عن الإجابة عن سؤال يتعلق ببشار الأسد خلال حلقة "المواجهة" التي يقدمها الإعلامي رودولف هلال، فقامت بالانسحاب غاضبة.
كانت سوزان نجم الدين قد شعرت بالاستفزاز خلال البرنامج التليفزيوني نتيجة طرح سؤالين في الفقرة الأخيرة، الأول حول ما إذا كانت تعتبر الفنانة السورية أصالة نصري خائنة لبلدها، والثاني عندما طُلب منها إبداء رأيها في مقولة أن بشار الأسد، قتل شعبه.
وقررت الانسحاب من البرنامج قائلة: "بكفي، خلص بقا". ولم يكن من مقدم البرنامج إلا احترام قرارها وإنهاء الحلقة، على الرغم من أنه كان السؤال الأخير في البرنامج".
يذكر أن سوزان نجم الدين عرفت بتأييدها لبشار الأسد، منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وعادة ما كانت تدافع عنه في اللقاءات الإعلامية، ولم تكن على غرار النجمة أصالة نصري، التي أخذت موقفًا ضده.