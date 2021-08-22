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بالفيديو.. سوزان نجم الدين تنسحب غاضبة من برنامج تليفزيوني بسبب بشار الأسد

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. سوزان نجم الدين تنسحب غاضبة من برنامج تليفزيوني بسبب بشار الأسد

متابعة- أميرة خالد (صدى):
عجزت الممثلة السورية سوزان نجم الدين عن الإجابة عن سؤال يتعلق ببشار الأسد خلال حلقة "المواجهة" التي يقدمها الإعلامي رودولف هلال، فقامت بالانسحاب غاضبة.

كانت سوزان نجم الدين قد شعرت بالاستفزاز خلال البرنامج التليفزيوني نتيجة طرح سؤالين في الفقرة الأخيرة، الأول حول ما إذا كانت تعتبر الفنانة السورية أصالة نصري خائنة لبلدها، والثاني عندما طُلب منها إبداء رأيها في مقولة أن بشار الأسد، قتل شعبه.

وقررت الانسحاب من البرنامج قائلة: "بكفي، خلص بقا". ولم يكن من مقدم البرنامج إلا احترام قرارها وإنهاء الحلقة، على الرغم من أنه كان السؤال الأخير في البرنامج".

يذكر أن سوزان نجم الدين عرفت بتأييدها لبشار الأسد، منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وعادة ما كانت تدافع عنه في اللقاءات الإعلامية، ولم تكن على غرار النجمة أصالة نصري، التي أخذت موقفًا ضده.

سوريا
بشار الأسد
برنامج
سوزان نجم الدين

التعليقات

بومشعل
بومشعل عدد التعليقات : 15
منذ ساعتين
حقيقة عندها ولاء لوطنها عكس اصالة نصري ولائها للي يدفع اكثر
بوعبدالإله
بوعبدالإله عدد التعليقات : 1
منذ 49 دقيقة
نشمية مارضيت تخون وطنها مقابل الفلوس
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16524
منذ 39 دقيقة
أرض وقرض .. الأرض هي الأساس والرئيس ممثلا لأصحاب الأرض

والخائن للرعية يا ويله من الله ..(الغاش)

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينه ..
د محمد ماجد بخش
إن الله كان بكم رحيما
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
د محمد ماجد بخش
بتلزمهم وزارة التجارة بالحساء فرعا وأصلا بتعويضك سيارة بديلة
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من اجمل انواع الرياضه

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