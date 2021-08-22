أفغانية تضع مولودها على متن طائرة مكتظة بالركاب

واشنطن (صدى):
تعرضت امرأة أفغانية للولادة المفاجئة وهي على متن طائرة عسكرية أميركية مكتظة بالركاب تحلق في السماء، حيث تمت الولادة في ظروف بالغة التعقيد.
وقالت قيادة النقل الجوي الأمريكي على "تويتر" أن المرأة الأفغانية التي أجليت مع أفراد عائلتها، دخلت في حالة المخاض، ببينما كانت الطائرة تقترب من قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، وقرر قبطان الطائرة تخفيض ارتفاعها من أجل زيادة ضغط الهواء في الطائرة، وهو الأمر الذي قالت القيادة العسكرية إنه أنقذ حياة الأم الأفغانية.
وأضافت قيادة النقل الجوي أنه تم نقل الأم إلى حجرة الشحن في الطائرة، حيث وضعت مولودتها هناك، وهما بحالة صحية جيدة، وجرى نقلهما إلى منشأة طبية قريبة في القاعدة العسكرية الأمريكية.