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أفغانية تضع مولودها على متن طائرة مكتظة بالركاب

منذ 29 دقيقة
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أفغانية تضع مولودها على متن طائرة مكتظة بالركاب

واشنطن (صدى):
تعرضت امرأة أفغانية للولادة المفاجئة وهي على متن طائرة عسكرية أميركية مكتظة بالركاب تحلق في السماء، حيث تمت الولادة في ظروف بالغة التعقيد.

وقالت قيادة النقل الجوي الأمريكي على "تويتر" أن المرأة الأفغانية التي أجليت مع أفراد عائلتها، دخلت في حالة المخاض، ببينما كانت الطائرة تقترب من قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، وقرر قبطان الطائرة تخفيض ارتفاعها من أجل زيادة ضغط الهواء في الطائرة، وهو الأمر الذي قالت القيادة العسكرية إنه أنقذ حياة الأم الأفغانية.

وأضافت قيادة النقل الجوي أنه تم نقل الأم إلى حجرة الشحن في الطائرة، حيث وضعت مولودتها هناك، وهما بحالة صحية جيدة، وجرى نقلهما إلى منشأة طبية قريبة في القاعدة العسكرية الأمريكية.

الولادة
امرأة أفغانية
النقل الجوي الأمريكي

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 397
منذ 14 دقيقة
على قولة القايل ( الناس في الناس والعجوز في النفاس)!!!
الله يكون بعونها.

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أحدث التعليقات

رااايق
أنت مصدق نفسك ** أنا كسعيد العويران ** ندري أنك سعيد العويران **** ليه تحسب نفس ماردونا أو ميسي ** هههههههههههههههههههههههههه
قرم
كلامه صح وماقال شي غلط!! اما بالنسبه يا اخ( ولاشي) فماعليك زود طال عمرك. فعلن اسمك يدل على شخصيتك واخلاقك.
قرم
على قولة القايل ( الناس في الناس والعجوز في النفاس)!!! الله يكون بعونها.
ولا شي
قوم إذا مس الحذاء وجههم اشتكى الحذاء بإي ذنب اهنتني
كلام مليان
مزور لا تكلمني هههههههههههههه له وجهه يرجع للمشهد المزور

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