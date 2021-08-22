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أعراض تظهر عند الاستيقاظ تدل على الإصابة بنقص فيتامين B12

منذ 11 ساعة
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أعراض تظهر عند الاستيقاظ تدل على الإصابة بنقص فيتامين B12

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يتسبب نقص فيتامين B12 في مجموعة من التأثيرات المقلقة على الجسم، فيما يساعد الفيتامين في إنتاج خلايا الدم الحمراء، والحمض النووي، والعمل الطبيعي للجهاز العصبي.

وأوضح أطباء أنه إذا كنت تستيقظ متعبا، على الرغم من حصولك على نوم جيد ليلا، فقد يعني ذلك انخفاض مستويات B12. وذلك لأن نقص هذا الفيتامين يمكن أن يسبب ضعفا وتعبا مستمرين، وتشمل العلامات المنبهة الأخرى لنقص فيتامين B12: ضيق التنفس، شعور بالاغماء، الصداع، جلد شاحب.

وتضم الأعراض دقات قلب ملحوظة (خفقان)، سماع الأصوات القادمة من داخل الجسم وليس من مصدر خارجي (طنين الأذن)، فقدان الشهية وفقدان الوزن، بينما يمكن تشخيص هذه الحالات غالبا بناء على الأعراض ونتائج فحص الدم.

وأشار الأطباء إلى أن على الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج، إلا أن بعض المشكلات التي تسببها الحالة يمكن أن تكون لا رجعة فيها إذا تُركت دون علاج.

فيتامينات
فيتامين B12
الاستيقاظ من النوم

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82393
منذ 22 دقيقة
الله يخارجنا

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أحدث التعليقات

أبوخالد إبن سمومة
ألف لا بأس عليك ياكابتن عبدالله،طهور إن شاء الله، نتمنى لك الشفاء العاجل والعافية.
عاد خليتها
هدف طقها والحقها لا مهاره ولافن
بلسم الروح
الله يرحمه
د محمد ماجد بخش
المفترض إنه نعناع لكنه ممكن يكون وارد من أمريكا نعنع أمريكي مشرشف في قياس وتحصيل شامل لكل العوامل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا

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