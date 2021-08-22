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خادم الحرمين يوافق على غسيل الكعبة المشرفة الاثنين القادم

منذ 6 ساعات
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خادم الحرمين يوافق على غسيل الكعبة المشرفة الاثنين القادم

الرياض (صدى):
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ـ يتشرّف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يوم غدٍ بغسل الكعبة المشرفة .

وسيتشرّف سموه بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بهذا المخلوط الذي يُحضّر منذ وقت مبكر من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث ستتم مراسم غسل الكعبة هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وصدرت الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- على غسيل الكعبة المشرفة الاثنين القادم .

وأكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن ولاة أمرنا الميامين - حفظهم الله- يولون الحرمين الشريفين وقاصديهما رعاية خاصة، وأن هذه الموافقة جاءت لتؤكد حرص هذه البلاد المباركة وتعظيمها لشعائر الله، ومن ذلك غسيل الكعبة المشرفة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .

ورفع معاليه شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين –حفظهما الله- على عنايتهما ورعايتهما الدائمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً الله -عز وجل- أن يديم عليهما ثوب الصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

خادم الحرمين
السديس
الكعبة المشرفة
الملك سلمان بن عبدالعزيز
شؤون الحرمين

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16546
منذ ساعة
أبهى قرار لأبها ملك في أبهى بقاع وأطهر وطن

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ادبووه وعلى بلاده زرفلووه ..
د محمد ماجد بخش
فرفر فرافر .. هذا هو الأُنس الغامر
ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق ..
د محمد ماجد بخش
كلمة وي عميقة اختزلت الموضوع
رااايق
الوطن يبقى وطن لا ينباع ولا ينشري *** لكن بشار ليس هو الوطن **!!!!!!!!!!

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