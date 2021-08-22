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اللاعبة ندى أبو النجا تحقّق لقب بطولة المملكة المفتوحة للإسكواش(صور)

منذ 22 ساعة
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اللاعبة ندى أبو النجا تحقّق لقب بطولة المملكة المفتوحة للإسكواش(صور)

الرياض (صدى):
حققت اللاعبة ندى أبو النجا لقب بطولة المملكة النسائية المفتوحة للإسكواش، التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض ونظّمها الاتحاد السعودي للإسكواش خلال الفترة من 19 - 21 أغسطس الجاري.

وتوّجت ندى بكأس البطولة والميدالية الذهبية وهدية عينية، فيما نالت اللاعبة الجوهرة السديري المرتبة الثانية، وتسلمت الميدالية الفضية وهدية عينية، وجاءت في المرتبة الثالثة اللاعبة أثير الريس، حيث تسلمت الميدالية البرونزية وهدية عينية، وفي المرتبة الرابعة اللاعبة أروى حكمي، حيث تسلمت هدية عينية.

وتُعد بطولة المملكة النسائية المفتوحة هي الأولى التي ينظّمها اتحاد الإسكواش هذا الموسم.

نادي الرياض
الميدالية الذهبية
ندى أبو النجا
بطولة المملكة النسائية المفتوحة للإسكواش
الاتحاد السعودي للإسكواش

التعليقات

7UP
7UP عدد التعليقات : 2775
منذ 21 دقيقة
هذا مو لبس تنس ؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132665
منذ 4 دقائق
ايباالله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ايباالله ..
كلام مليان
ههههههههههههههههههههههه بعد ان حلبهم ما زال يا صاحبي الحلب مازال
ابو محمد 😎 ✍️
البطر باالنعمه ماهو زين .. حفظ النعمه باالمحافظه عليها وعدم الإفراط فيها والبذخ ..
كلام مليان
على لسان جيفنكو يقول احمد موسى مو اطيب مني تنازل عن 50 مليون
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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