اللاعبة ندى أبو النجا تحقّق لقب بطولة المملكة المفتوحة للإسكواش(صور)

الرياض (صدى):
حققت اللاعبة ندى أبو النجا لقب بطولة المملكة النسائية المفتوحة للإسكواش، التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض ونظّمها الاتحاد السعودي للإسكواش خلال الفترة من 19 - 21 أغسطس الجاري.
وتوّجت ندى بكأس البطولة والميدالية الذهبية وهدية عينية، فيما نالت اللاعبة الجوهرة السديري المرتبة الثانية، وتسلمت الميدالية الفضية وهدية عينية، وجاءت في المرتبة الثالثة اللاعبة أثير الريس، حيث تسلمت الميدالية البرونزية وهدية عينية، وفي المرتبة الرابعة اللاعبة أروى حكمي، حيث تسلمت هدية عينية.
وتُعد بطولة المملكة النسائية المفتوحة هي الأولى التي ينظّمها اتحاد الإسكواش هذا الموسم.