حديقة حيوانات تستضيف زائريها داخل قفص بدلًا من الأسود

متابعة- أميرة خالد (صدى):
استضافت محمية للأسود في جنوب أفريقيا، زائريها، بوضعهم داخل قفص، بدلا من وضع الأسود داخله؛ لتقرب زائري المحمية من الأسود والنمور.
وعملت محمية الأسود "جي جي لايون" في هاريسميث في جنوب أفريقيا، على السماح لزوارها بالوقوف داخل القفص من أجل رؤية الأسود الأفريقية المذهلة عن قرب بطريقة آمنة وإنسانية، والتقاط صورا تذكارية معها عن قرب.
وتبرع مصور ألماني محترف يزور المحمية بشكل دوري، بقفص التصوير مع الأسود؛ فيما يقوم مهندس بفحصه بانتظام للتأكد من قدرته على حمل الوزن بأمان في حالة قفز أسد فوقه.