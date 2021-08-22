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حديقة حيوانات تستضيف زائريها داخل قفص بدلًا من الأسود

منذ 5 ساعات
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حديقة حيوانات تستضيف زائريها داخل قفص بدلًا من الأسود

متابعة- أميرة خالد (صدى):
استضافت محمية للأسود في جنوب أفريقيا، زائريها، بوضعهم داخل قفص، بدلا من وضع الأسود داخله؛ لتقرب زائري المحمية من الأسود والنمور.

وعملت محمية الأسود "جي جي لايون" في هاريسميث في جنوب أفريقيا، على السماح لزوارها بالوقوف داخل القفص من أجل رؤية الأسود الأفريقية المذهلة عن قرب بطريقة آمنة وإنسانية، والتقاط صورا تذكارية معها عن قرب.

وتبرع مصور ألماني محترف يزور المحمية بشكل دوري، بقفص التصوير مع الأسود؛ فيما يقوم مهندس بفحصه بانتظام للتأكد من قدرته على حمل الوزن بأمان في حالة قفز أسد فوقه.

 

 

جنوب أفريقيا
قفص
أسود
حديقة حيوانات
محمية أسود

التعليقات

4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7338
منذ ساعتين
يالسخرية اعتقد ان هذا شيء يدعو لسخرية
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132624
منذ 29 دقيقة
خل الاسود وباقي الوحوش تتفرج عليهم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينه ..
د محمد ماجد بخش
إن الله كان بكم رحيما
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
د محمد ماجد بخش
بتلزمهم وزارة التجارة بالحساء فرعا وأصلا بتعويضك سيارة بديلة
fares
من اجمل انواع الرياضه

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