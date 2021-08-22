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مدرب التعاون يقترب من خلافة مانو مينيز في تدريب النصر

منذ 8 ساعات
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مدرب التعاون يقترب من خلافة مانو مينيز في تدريب النصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر أن إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، تخطط للاستغناء عن المدرب البرازيلي مانو مينيز، حال تعرضه لخسارة جديدة في الدوري.

وأوضحت المصادر أن إدارة النصر ستتخذ قرارها بشأن مصير المدرب، خلال فترة التوقف المقبلة، عقب مباراة التعاون الخميس المقبل، في إطار الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي تمتد 18 يوما، لتجهيز الفريق لمباراة تراكتور الإيراني لدور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، بحسب الوطن.

وأضافت أن الإدارة تدرس حاليا ملفات عدد من المدربين لقيادة النصر، لانتشاله من الوضع الحالي، وضعت مدرب التعاون السابق، البرتغالي بيدرو إيمانويل، كأبرز الأسماء المطروحة على الطاولة.

وفي وقت سابق، عقدت إدارة نادي النصر جلسة مع المدير الفني البرازيلي مانو مينيز، بعد الهزيمة أمام الفيصلي بهدفين مقابل هدف، وناقشته في أخطائه الفنية التي حدثت خلال مباراة الفيصلي من وجهة نظرها وأبرزها التشكيل الأساسي للمباراة، وفقا لعكاظ.

نادي النصر
النصر
آل معمر
مانو مينيز
مدرب التعاون

التعليقات

ابو يزن
ابو يزن عدد التعليقات : 111
منذ ساعة
العله ليست في المدرب ولا لاعبيكم العله هي ارادة الله تدعمون بميزانية مفتوحه لكم فقط والأندية الاخري تتحسر من الديون واي شي تبونه لن احد يتجرأ عليكم بفعل التدخلات الخارجية القويه وهذه عداله السماء
ابو احمد
ابو احمد عدد التعليقات : 1
منذ 12 دقيقة
اتق الله في كلامك اراده الله يا مسلم كوررره لا تخليها توديك في حساب عسير ....

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مقلب نسائي
عبسي
مخومره
ابو احمد
اتق الله في كلامك اراده الله يا مسلم كوررره لا تخليها توديك في حساب عسير ....
د محمد ماجد بخش
مدكوك دك .. ما شاء الله تبارك الله
د محمد ماجد بخش
أشوى .. قالها الرويشد رحلتي .. وتركتني شماتة وحشوة في لسان البشر

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