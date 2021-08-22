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بالفيديو.. مالك سيارة لاندكروزر يوثق الأضرار التي لحقت بها بعد حادث بسيط: "الباب انشق"

منذ ساعة
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بالفيديو.. مالك سيارة لاندكروزر يوثق الأضرار التي لحقت بها بعد حادث بسيط: "الباب انشق"

علي القحطاني (صدى):
أظهىر مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص ما حدث في سيارة لاندكروزر 2022 بعد تعرضها لصدمة بسيطة في أحد الحوادث؛ ما أسفر عن تضرر الباب الأمامي والخلفي للجانب الأيمن.

وقال مالك السيارة، أن صناعة لاندكروزر 2022 الجديدة جودتها سيئة، وأنها مصنوعة من الألومنيوم بسبب التضرر الكبير بسبب صدمة بسيطة "الباب انشق شق، كأنك قاطع جريدة, ليش وكالات السيارات تجيب قطع الغيار قبل نزول السيارات، لأن قطع الغيار غير موجودة، لا باب خلفي ولا أمامي ولا الدعاسة ولا الرفرف الأمامي".

وأضاف مالك السيارة: "شلون تجيبون السيارات موديلات بدون قطع غيار"، مؤكدًا أن سيارته ستتوقف الآن بعد الصدمة بدون تصليح لأن الأبواب لا تفتح.

حادث
سيارة
قطع غيار
الألومنيوم
سيارة لاندكروزر

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 390
منذ 37 دقيقة
اشترلك ددسن 1982 والله مافيه مثله .
ممتاز ومكينته سهله وحديد اصلي.
قرم
قرم عدد التعليقات : 390
منذ 32 دقيقة
اقول يا زين الكابريس من موديل 79- 87 وبس.

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