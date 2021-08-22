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فتاة تتعرض لصدمة بعدما اكتشفت أن صديقتها رجلًا

منذ ساعتين
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فتاة تتعرض لصدمة بعدما اكتشفت أن صديقتها رجلًا

خالد الظفيري (صدى):
شهدت الكويت واقعة غريبة حينما تعرفت فتاة على امرأة أخرى منذ أسابيع، وخرجت معها مرات عدة، وبعد الحديث عن تفاصيل الحياة، اكتشفت بالصدفة أن صديقتها ليست امرأة، بل إنه شاب يتشبه بالجنس الآخر.

واكتشفت الفتاة الجامعية الحقيقة الصادمة، بعدما طلبت الاستغاثة وتوجهت إلى أحد مراكز الشرطة في الكويت، للاستغاثة برجال الأمن من صديقتها التي كانت معها في السيارة، متهمة إياها بمحاولة استدراجها لتعاطي المخدرات.

وطالب رجال الأمن الفتاتين الدخول إلى مركز الشرطة للكشف عن سبب الخلاف بينهما، والاستماع إلى شكوى المدعية؛ حيث أوضحت الفتاة إنها تعرفت على صديقتها منذ أسابيع وخرجتا مرات عدة، وتحدثتا في تفاصيل كثيرة، وشعرت بأنها إنسانة جيدة توجه لها النصح، إلا أنها شعرت بصدمة بعد أن طلبت منها تعاطي المخدرات.

وتوجه رجال الأمن إلى سيارة الفتاة ة لإحضار الإثبات الشخصي للمدعى عليها من حقيبتها النسائية عثر فيها على هوية شاب كويتي يبلغ من العمر 23 عامًا، إلى جانب أدوات تعاطي مخدرات؛ ليقر أنه شاب يميل للجنس الآخر ويرتدي زيهم، ثم تم نزع ملابس الأنثى والشعر المستعار.

 

 

شاب
الكويت
فتاة
تعاطي المخدرات
انتحال شخصية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132601
منذ ساعة
مصايب ..

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قرم
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