دراسة تكشف علاقة تناول الجوز بمتوسط العمر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أثبت بحث جديد أجري في جامعة هارفارد وجود صلة بين تناول المزيد من الجوز ومتوسط العمر وانخفاض مخاطر الوفاة بشكل عام، خاصة بين كبار السن، مبين أن "5 حصص (أوقيات) أو أكثر من الجوز أسبوعياً، قد تساعد في تعزيز طول العمر.
وكشفت الدراسة، المنشورة في دورية Nutrients العلمية مؤخراً، وجود ارتباط بين تناول "الجوز" حتى بكميات أقل أسبوعياً مع زيادة متوسط العمر المتوقع والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، مع تغير النسب، لجهة تقليل خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 13 بالمئة وانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 4 بالمئة، حال تناول 4 أوقية أسبوعياً.
وتوصل الباحثون إلى تلك النتائج من خلال تحليل بيانات سابقة لـ 67،014 امرأة (متوسط عمرهن 63 عام)، إضافة إلى تحليل بيانات 26326 رجلاً مسنًا، تضمن ذلك مسحاً لاستهلاكهما من الجوز أيضاً، وقام الباحثون بفحص وجباتهم الغذائية كل 4 سنوات لمدة 20 عاماً تقريباً، ومن خلال ذلك تمكن الباحثون من رسم علاقة بين استهلاك الجوز ومتوسط العمر المتوقع.
وعلى رغم تلك النتائج، أشار الباحثون الى إن نتائجهم قائمة على الملاحظة، ولا يمكنها تحديد ما إذا كان الجوز مسؤولاً بشكل مباشر عن إطالة العمر الافتراضي. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال البحث يقدم حجة قوية مفادها أن تناول الجوز يساعد في تعزيز عمر أطول ونمط حياة أكثر صحة بشكل عام.