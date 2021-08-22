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البساطة.. أهم ميزة في كشتات زمان
منذ 4 ساعات
1638
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خبر في صورة
صورة جميلة
كشتات
جلسة برية
مجموعة سبان
التعليقات
الزمن الجميل
عدد التعليقات : 3
منذ 52 دقيقة
الله ياوقت مضى لو هو بيدنا مايروح ،،، زمن الهدوء والشيم والاخلاق لا تواصل اجتماعي ولا انفتاح ولاقلة ادب وحياء كان كلن عايش بحاله الله المستعان اللهم استرنا من فوق الارض ومن تحت الارض ويوم العرض
بلسم الروح
عدد التعليقات : 220
منذ 41 دقيقة
يا زين كشتات زمان ببساطتها .
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 14033
منذ 27 دقيقة
ياللي تقـول البـر هـو وش يبيبـه
البـر عشاقـه مـن النـاس ثلثيـن
نشتاق لـه شـوق المحـب لحبيبـه
ليا شاف معشوقه عقب ياس عاميـن
وشافوا بعضهم عقب طـول المغيبـه
ما ينوصف طعم اللقـاء بيـن قلبيـن
مع التقدير لقائلها..
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 14033
منذ 26 دقيقة
ياللي تقـول البـر هـو وش يبيبـه
البـر عشاقـه مـن النـاس ثلثيـن
نشتاق لـه شـوق المحـب لحبيبـه
ليا شاف معشوقه عقب ياس عاميـن
وشافوا بعضهم عقب طـول المغيبـه
ما ينوصف طعم اللقـاء بيـن قلبيـن
مع التقدير لقائلها..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من بقرة شجاعه ..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههه، لاتقتل المتعة يامسلم..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
واضح*** وصريح***
كشفت تقارير صحافية، بمعنى أتعبوا في البحث عن المصدر، الغير معروف.. نقول مقولة يوسف الثنيان(( أبو يعفوب)) الشهيرة، كيف الحال..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
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