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مشهد مألوف قديما لرجل يصلح سيارته

منذ 28 دقيقة
240
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مشهد مألوف قديما لرجل يصلح سيارته

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132597
منذ 23 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههه ..

.. صح كان مألوفاً ، ايام كان صاحب السياره يصلح سيارته بنفسه ..

..عكس اليوم الواحد يادوب يعرف يمسك الدركسون ويدوس بنزين .. ولو يبنشر فتح افمه .. اقصد البعض وليس الكل ..

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ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو يزن
فعلا صحيح كبار في السن لا فكر ولا لياقة غباء كروي فيهم وبطي الحركة هم من هم الاسباب في ضياع البطولة ومجاملة المدرب السي...
محمد
كلامك صحيح يااستاذ تركي طالبان تربية امريكا
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. صح كان مألوفاً ، ايام كان صاحب السياره يصلح سيارته بنفسه .. ..عكس اليوم الواحد يادوب يعرف يمسك الدركسون ويدوس بنزين...
ابولانا
قسم بالله أشغلتونا بالقرارات اللي مالها سنع وترك غيرها

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