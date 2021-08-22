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مشهد مألوف قديما لرجل يصلح سيارته
منذ 28 دقيقة
240
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 132597
منذ 23 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههه ..
.. صح كان مألوفاً ، ايام كان صاحب السياره يصلح سيارته بنفسه ..
..عكس اليوم الواحد يادوب يعرف يمسك الدركسون ويدوس بنزين .. ولو يبنشر فتح افمه .. اقصد البعض وليس الكل ..
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