دخول فتاة في حالة تجمد بسبب نوع من الخمور

لندن (صدى):
تعرضت فتاة مراهقة لحالة شلل تام بعد تناولها مشروبا في أحد الملاهي الليلية في بريطانيا، حيث ظلت متجمدة دون حركة لمدة 5 ساعات.
وكانت الفتاة قد ذهبت للاحتفال بعيد ميلادها الـ18 مع أصدقائها، وتناولت نوع من الخمور لكنها لم تستطيع أن تكمل أول كأس بسبب قوة المشروب.
وبعد تناول الفتاة المشروب شعرت بالتعب وبدأت تفقد الوعي وحدث لها أعراض غريبة جعل أصدقائها يسرعون للذهاب إلى أقرب مستشفى.
وبين الأطباء أن الفتاة تعرضت لشرب أحد الخمور القوية التي تتسبب في شلل في الأعصاب ولولا انقاذها سريعا ربما كانت ستصاب بشلل مدى الحياة .