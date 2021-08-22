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صورة..أنجلينا جولي تساهم في إيصال أصوات الأفغان

منذ ساعتين
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صورة..أنجلينا جولي تساهم في إيصال أصوات الأفغان

واشنطن (صدى):
قررت نجمة هوليوود أنجلينا جولي، المساهمة في إيصال صوت الشعب الأفغاني، بالتزامن مع سيطرة حركة طالبان على معظم مدن أفغانستان بما فيها العاصمة كابل.

وفي أول منشوراتها على أنستقرام، علقت أنجلينا جولي على الأحداث في أفغانستان، بنشر رسالة تسلّمتها من فتاة أفغانية.

وأعربت الفتاة في رسالتها عن قلقها وخوفها على حياتها في ظل حكم "طالبان"، وكتبت: "نحن مسجونون مرة أخرى"، كما أعربت عن مخاوفها من ألا تستطيع الذهاب إلى مدرستها.

وأوضحت جولي أن شعب أفغانستان يفقد قدرته على التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتعبير عن نفسه بحرية، مشيرة إلى أنها انضمت إلى انستقرام من أجل مشاركة قصصهم وإيصال أصوات أولئك الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان الأساسية في جميع أنحاء العالم -على حد قولها-.

أفغانستان
أنجلينا جولي
طالبان- أمريكا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132601
منذ ساعة
خلاص نخر في بلدكم سوس إيران من بعد خراب الامريكان .. القادم اعم واظلم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
بلسم الروح
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
مصايب ..
بلسم الروح
الحمدلله على السلامه والله يعوض عليك

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