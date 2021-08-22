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فيديو..الرئيس التونسي يستشهد بآية غير موجودة في القرآن الكريم

منذ ساعتين
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فيديو..الرئيس التونسي يستشهد بآية غير موجودة في القرآن الكريم

تونس (صدى):
واجه الرئيس التونسي قيس سعيد، سيل من الانتقادات، بعدما استشهد في أحد خطاباته بقول مأثور على أنه آية من القرآن الكريم.

وكان الرئيس التونسي قد ألقى كلمة، الجمعة الماضية، بمناسبة إشرافه بقصر قرطاج على توقيع اتفاقية لتوزيع مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.

وقال سعيد: "بالنسبة إلى هؤلاء الذين يتحدثون آناء الليل وأطراف النهار ويتعرضون للأعراض ويكذبون ويقولون إن مرجعيتهم هي الإسلام ليتذكروا قوله سبحانه (قل الحق ولو كان على نفسك)" وهي آية لا وجود لها بالقرآن الكريم.

واعتبر تونسيون أن الرئيس أخطأ في الآية ولكن لم يخطأ معناها وأن ردود الأفعال هذه مجرد "تصيد للأخطاء"، مشيرين إلى أن المقصود الآية الكريمة "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ولو على أنفسكم".

تونس
الإخوان
القرآن الكريم
كورونا
قيس سعيد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132597
منذ ساعة
هههههههههههههههههههههههه ..

.. هذولا تربية تشار ديقول ، لا يعرفون عن الإسلام إلا اسمه ، فما بالك باالقرآن وآياته المحكمات ...!!؟

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو يزن
فعلا صحيح كبار في السن لا فكر ولا لياقة غباء كروي فيهم وبطي الحركة هم من هم الاسباب في ضياع البطولة ومجاملة المدرب السي...
محمد
كلامك صحيح يااستاذ تركي طالبان تربية امريكا
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. صح كان مألوفاً ، ايام كان صاحب السياره يصلح سيارته بنفسه .. ..عكس اليوم الواحد يادوب يعرف يمسك الدركسون ويدوس بنزين...
ابولانا
قسم بالله أشغلتونا بالقرارات اللي مالها سنع وترك غيرها

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