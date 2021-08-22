فيديو..الرئيس التونسي يستشهد بآية غير موجودة في القرآن الكريم

تونس (صدى):
واجه الرئيس التونسي قيس سعيد، سيل من الانتقادات، بعدما استشهد في أحد خطاباته بقول مأثور على أنه آية من القرآن الكريم.
وكان الرئيس التونسي قد ألقى كلمة، الجمعة الماضية، بمناسبة إشرافه بقصر قرطاج على توقيع اتفاقية لتوزيع مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.
وقال سعيد: "بالنسبة إلى هؤلاء الذين يتحدثون آناء الليل وأطراف النهار ويتعرضون للأعراض ويكذبون ويقولون إن مرجعيتهم هي الإسلام ليتذكروا قوله سبحانه (قل الحق ولو كان على نفسك)" وهي آية لا وجود لها بالقرآن الكريم.
واعتبر تونسيون أن الرئيس أخطأ في الآية ولكن لم يخطأ معناها وأن ردود الأفعال هذه مجرد "تصيد للأخطاء"، مشيرين إلى أن المقصود الآية الكريمة "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ولو على أنفسكم".