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محمد سليمان : نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال يشرف الكرة العربية
منذ 19 ساعة
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التعليقات
ابوبدر
عدد التعليقات : 3835
منذ 14 دقيقة
والله انه ما ينفع يكون نهائي حواري والا نهائي دورة مدرسية . فشيله فريقبن منتهبن لا دفاع ولا وسط ولا اظهرة واهداف بالكوم باخطاء اللاعبين لعب تهريج هذا ٤/٤ . المصيبة ان الرجاء ما ياخذون ربع وواتب لاعبين الاتحاد وقبل مدة مسوين اضراب علشان ما استلموا رواتبهم بينما لاعبين الاتحاد معاه محترفينه الاجانب ولاعبين من المنتخب وخسروا .
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