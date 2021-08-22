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خالد الشنيف : نعتذر لإدارة نادي النصر واللاعب والجماهير النصراوية

منذ 6 ساعات
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1

التعليقات

ابو زياد
ابو زياد عدد التعليقات : 64
منذ 35 دقيقة
بعد ماجلدكم

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أحدث التعليقات

عبدالله فريج / الاردن
مشكلة الاتحاد ....الدفاع ثم الدفاع
ابو عمار
الحمد لله على سلامته
ابو عمار
كيف تبيه ينظر لطبقه الكادحه والمتوسطه وهو ليس منهم وبعيد عنهم حتى جيناته اجنبيه
لا يهمونك انا مجنونك
برنس ابو حضيض قابلتة بالخياط يفصل ثوب تفصيل الله وكيلك
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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