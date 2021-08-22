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تركي الحمد: طالبان وداعش والقاعدة "ورقة" في "لعبة الأمم"

منذ 3 ساعات
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تركي الحمد: طالبان وداعش والقاعدة "ورقة" في "لعبة الأمم"

عادل الحربي (صدى):
شبه الكاتب تركي الحمد، دور حركة طالبان وغيرها من التنظيمات المصنفة كـ "إرهابية"، بأنها مجرد "كومبارس" في مسرحية كبيرة.

وقال الحمد: "طالبان وداعش والقاعدة، وكل من تبنى نهجهم، وسار على دربهم، مجرد ورقة من أوراق اللعب في "لعبة الأمم"، أو "كومبارس"، في مسرحية من إخراج كبار المشاركين، وعوا ذلك أو كانوا من الضالين المضللين".

وتسعى حركة طالبان التي سيطرت على معظم مدن أفغانستان بما فيها العاصمة كابل، إلى التهدئة مع المعارضة التي لا تزال تفرض نفوذها على منطقة محدودة.

يذكر أن حركة طالبان استولت على كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمعدات والآليات العسكرية الأمريكية، بعد قرار واشنطن بسحب قواتها من أفغانستان مما مهد الطريق أمام عودتها.

أمريكا
إرهاب
طالبان
تركي الحمد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132597
منذ ساعة
باالله عليكم يا احبابنا في صدى فكونا من صورة هالمسخ واخباره اللي زي وجهه ، لا له قبول ولا لكلامه قبول .. رجاءاً ..
محمد
محمد عدد التعليقات : 18
منذ 15 دقيقة
كلامك صحيح يااستاذ تركي طالبان تربية امريكا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو يزن
فعلا صحيح كبار في السن لا فكر ولا لياقة غباء كروي فيهم وبطي الحركة هم من هم الاسباب في ضياع البطولة ومجاملة المدرب السي...
محمد
كلامك صحيح يااستاذ تركي طالبان تربية امريكا
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. صح كان مألوفاً ، ايام كان صاحب السياره يصلح سيارته بنفسه .. ..عكس اليوم الواحد يادوب يعرف يمسك الدركسون ويدوس بنزين...
ابولانا
قسم بالله أشغلتونا بالقرارات اللي مالها سنع وترك غيرها

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