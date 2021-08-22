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فيديو..خالد السليمان ينفعل على عضو شورى اقترح فرض رسوم لإزالة نفايات المنازل

منذ 37 دقيقة
1410
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فيديو..خالد السليمان ينفعل على عضو شورى اقترح فرض رسوم لإزالة نفايات المنازل

عادل الحربي (صدى):
انفعل الكاتب والإعلامي خالد السليمان، على عضو مجلس الشورى سامي زيدان، بعد اقتراحه فرض رسوم على إزالة النفايات من المنازل.

وخرج السليمان في مقطع فيديو موجها حديثه إلى زيدان قائلا: "اسمحولي أتخلى عن اللباقة اليوم، يعني هذا الرجل عنده مشكلة في رقبته ما يقدر يرفع رأسه لفوق، ما يشوف إلا ما يمس الطبقة المتوسطة والكادحة من المجتمع".

وأضاف: "ما يقدر يقلد المجتمعات الغربية إلا في فرض الرسوم، طيب هو ما يشوف الخدمات اللي تقدم لهم، ما يشوف كيفية رقابة أداء الحكومة".

وتابع: "أعتقد أن الرسوم اللي ممكن يدفعها المجتمع عن طيب خاطر، هي رسوم إزالة بعض أشخاص من مناصب لا يستحقونها".

ويأتي هجوم السليمان على زيدان بعد مقترحه المثير للجدل سابقا، برفع الدعم عن الدقيق والخبز.

المملكة
الحكومة
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
رسوم
خالد السليمان
سامي زيدان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16506
منذ 14 دقيقة
انفعل مصدر لفعل .. وصيغة فعلول لبهل هي بهلول

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
شك وشكل في السمك وأعمل صواني وطاجن ومشوي
د محمد ماجد بخش
انفعل مصدر لفعل .. وصيغة فعلول لبهل هي بهلول
زعيم اااسيا
بصراحه ابدع ومباره خرافيه شكرا ياعميد مالله كتبها لك لكن رجعتك للمباره كانت قمه الجنون اذا الهلال ماحقق الدوري اتمناه للعميد
د محمد ماجد بخش
من غير ما اقوله مع السلامة كان نفسي اقوله مع السلامة كان نفسي اقوله عشان ارتاح  مع السلامة
شيخين١
ماراح تبطل الاعتدائات على الاطباء وجميع الممارسين لانهم ما شافوولاسمعو ولا قرؤ عن تطبيق احكام الاعتداء على موظف لم يطبق كل الشغله غرامه وكفالة...

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