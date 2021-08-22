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جمال عارف: هنريكي وهوساوي خلاص كفاية مع السلامة

منذ ساعتين
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جمال عارف: هنريكي وهوساوي خلاص كفاية مع السلامة

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي جمال عارف، على هزيمة الاتحاد أمام الرجاء المغربي، في نهائي البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال".

وهاجم عارف مدرب الاتحاد فابيو كاريلي، قائلا: "وقل للشامتين أفيقوا، الاتحاد خسر بشرف وبضربات الحظ، لو وجد في الاتحاد مدرب حتى لو من مدربي الدرجة الاولى لكان الاتحاد هو المتوج رسميا باللقب".

كما هاجم اللاعبين برونو هنريكي، وعمر هوساوي قائلا: "هنريكي، وعمر هوساوي خلاص كفاية مع السلامة، وفهد المولد لابد من راحة طويلة حتى تعرف قيمة هذا الشعار".

وتابع: "كاريلي وهنريكي من المغرب إلى البرازيل، ضيعوا كل الفرص التي منحتها لهما الادارة، والاتحاد أكبر منهما وعلى الإدارة ان تتخذ القرار الذي تأخر كثيرا"، مضيفا: "تحدثنا عن كوارث كاريلي للاسف قابلتها الادارة بالمكابرة، فهد المولد لابد أن يتدرب انفراديا".

يذكر أن الرجاء المغربي قد توج، أمس السبت، ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال 2020، بعد الفوز على الاتحاد بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 4-4.

الاتحاد
جمال عارف
البطولة العربية
هوساوي
الرجاء المغربي
كأس محمد السادس
هنريكي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16506
منذ ساعة
من غير ما اقوله مع السلامة

كان نفسي اقوله مع السلامة

كان نفسي اقوله عشان ارتاح 

مع السلامة

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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
من غير ما اقوله مع السلامة كان نفسي اقوله مع السلامة كان نفسي اقوله عشان ارتاح  مع السلامة
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