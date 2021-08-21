نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

اشتعال مفاجئ لسيارة مواطن وسط الطريق

منذ 8 ساعات
13866
6
اشتعال مفاجئ لسيارة مواطن وسط الطريق

نايف السالم (صدى):
في مشهد مروع، تعرضت سيارة المواطن ومصمم العطور إيهاب الجاسر، للاشتعال بأحد طرق المملكة.

ووثق الجاسر لحظة نشوب النيران في سيارته وسط الطريق، معلقا بقوله: "الحمد لله على كل حال ، على قولة الاولين “ما يروح الا الزايد”".

وأشار الجاسر إلى أنه كان يسير بالطريق، وفجأة سمع صوت انفجار بالسيارة، وبعد توقفه تفاجأ باحتراقها، قائلا: "امشي وفجاة صوت انفجار، وقفت الا السيارة تحترق".

يذكر أنه بالتزامن مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزيد احتمالات نشوب حرائق السيارات، سواء أثناء سيرها أو توقفها، وذلك لأسباب عديدة، من بينها وجود أدوات قابلة للانفجار أو الاشتعال تحت ظروف الحرارة المرتفعة.

حوادث
حريق
المملكة
انفجار
اشتعال سيارة

التعليقات

ا
ا عدد التعليقات : 1
منذ 8 ساعات
الله يعوضك خير منها
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16508
منذ 8 ساعات
هل كان معك مواد مثل لاسترات ما تقبل حرارة فوق ال٥٠ مثل الإيزوبروبايل إستر .. وأخذت لفحة من الشمس وقبت في بقية البضاعة ؟
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132601
منذ 5 ساعات
الحمد لله على سلامتك ، وربنا يعوض عليك ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52551
منذ 4 ساعات
الحمد لله على سلامته
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 218
منذ ساعة
الحمدلله على السلامه والله يعوض عليك
قرم
قرم عدد التعليقات : 391
منذ 43 دقيقة
مايروح الا الزايد!!!!!
سبحان الله!

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
نايف الشمري : ماعرفتك يالدلهومي ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
أبو لمى
حسبنا الله ونعم الوكيل عليك يازيدان.. بيض الله وجهك يا أستاذ خالد السليمان..
سعووود
ومين اعطاها الحق انها تقول هالكلام غير المتابعين والداعمين الخرفان لهذي الأشكال استغفر الله العظيم
قرم
الاتحاد خلا الرجوله لك يا عابر سبيل !!
قرم
ههههههههههههه علي قرض 150 الف ريال ، ويخصم من راتبي لمدة 5 سنوات قدام . الله المستعان بس . وصقر ينشرى ب 350 الف...

أخر الأخبار

الأمن السيبراني يحذر من وجود ثغرات في منتج "ميكروسوفت"
الأمن السيبراني يحذر من وجود ثغرات في منتج "ميكروسوفت"
منذ 7 دقائق 1300
قنصلية المملكة في نيويورك تدعو لاتباع التعليمات بسبب الإعصار
قنصلية المملكة في نيويورك تدعو لاتباع التعليمات بسبب الإعصار
منذ 18 دقيقة 1340
خادم الحرمين يوافق على غسيل الكعبة المشرفة الاثنين القادم
خادم الحرمين يوافق على غسيل الكعبة المشرفة الاثنين القادم
منذ 22 دقيقة 1536
بالفيديو.. البيئة تدشن أول طائرة رش مبيدات بدون طيار لمحاربة الآفات بجازان
بالفيديو.. البيئة تدشن أول طائرة رش مبيدات بدون طيار لمحاربة الآفات بجازان
منذ 37 دقيقة 1574
ضبط 5 مستودعات مُخالفة لبيع السكراب والحديد في ملكان
ضبط 5 مستودعات مُخالفة لبيع السكراب والحديد في ملكان
منذ 42 دقيقة 1585
حديقة حيوانات تستضيف زائريها داخل قفص بدلًا من الأسود
حديقة حيوانات تستضيف زائريها داخل قفص بدلًا من الأسود
منذ 47 دقيقة 768
شرطة عسير تضبط 131 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي
شرطة عسير تضبط 131 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي
منذ 52 دقيقة 1750
مدرب التعاون يقترب من خلافة مانو مينيز في تدريب النصر
مدرب التعاون يقترب من خلافة مانو مينيز في تدريب النصر
منذ 57 دقيقة 2106
اللاعبة ندى أبو النجا تحقّق لقب بطولة المملكة المفتوحة للإسكواش(صور)
اللاعبة ندى أبو النجا تحقّق لقب بطولة المملكة المفتوحة للإسكواش(صور)
منذ ساعة 1820
علامات تشير إلى انسداد بخاخات السيارة
علامات تشير إلى انسداد بخاخات السيارة
منذ ساعة 1772