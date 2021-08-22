بالفيديو.. أصالة تضع عايض يوسف في موقف محرج قبل حفلهما الغنائي  

أميرة خالد (صدى):
وقع الفنان عايض يوسف، في موقف محرج قبل انطلاق حفلهما الذي أقيم ضمن حفلات "صيف الشرقية"، بسبب الفنانة السورية أصالة.
وبدا في الفيديو عايض يوسف يتعرض للإحراج، أثناء وقوفه لالتقاط الصور مع أصالة، وهو مبتعد عنها، ما جعل الأخيرة تطالبه بالاقتراب منها، قائلة له:"قرب لو سمحت لا تعذبني".
وأثنت أصالة نصري على صوت عايض يوسف، الذي بدت عليه علامات الخجل، بعدما أمسكت أصالة يده ورددت "كلك بتجنن وصوتك رائع".
وقالت أصالة للفنان عايض يوسف:" حبيت صوتك كتير، طار عقلي من هالجمال، عن جد صوتك فيه فرح كتير كبير".