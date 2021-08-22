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بالفيديو.. أصالة تضع عايض يوسف في موقف محرج قبل حفلهما الغنائي  

منذ 18 ساعة
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بالفيديو.. أصالة تضع عايض يوسف في موقف محرج قبل حفلهما الغنائي  

أميرة خالد (صدى):
وقع الفنان عايض يوسف، في موقف محرج قبل انطلاق حفلهما الذي أقيم ضمن حفلات "صيف الشرقية"، بسبب الفنانة السورية أصالة.

وبدا في الفيديو عايض يوسف يتعرض للإحراج، أثناء وقوفه لالتقاط الصور مع أصالة، وهو مبتعد عنها، ما جعل الأخيرة تطالبه بالاقتراب منها، قائلة له:"قرب لو سمحت لا تعذبني".

وأثنت أصالة نصري على صوت عايض يوسف، الذي بدت عليه علامات الخجل، بعدما أمسكت أصالة يده ورددت "كلك بتجنن وصوتك رائع".

وقالت أصالة للفنان عايض يوسف:" حبيت صوتك كتير، طار عقلي من هالجمال، عن جد صوتك فيه فرح كتير كبير".

الفنانة السورية أصالة
الفنان عايض يوسف
حفلات صيف الشرقية

التعليقات

لللل
لللل عدد التعليقات : 2
منذ 18 ساعة
مايجتمع النجاسه مع الطهاره
احمد
احمد عدد التعليقات : 695
منذ 15 ساعة
ايييييه الله يستر من القادم الأليم ايوالله
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16546
منذ 15 ساعة
الرجل قد إبنها .. لكنها .. حشرته حشرة اللحمة الهبرة في مكينة الفرم الكهربائية .. أنعقد لسانه وصار مو عائض صار عواض وعيضة وعوض حسبي الله عليها من خبيرة
7UP
7UP عدد التعليقات : 2768
منذ 8 ساعات
عايض كلام كبييييييييييييييييييييييييييير
قرم
قرم عدد التعليقات : 401
منذ 33 دقيقة
تعرف عايض؟
على قولة طارق العلي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ادبووه وعلى بلاده زرفلووه ..
د محمد ماجد بخش
فرفر فرافر .. هذا هو الأُنس الغامر
ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق ..
د محمد ماجد بخش
كلمة وي عميقة اختزلت الموضوع
رااايق
الوطن يبقى وطن لا ينباع ولا ينشري *** لكن بشار ليس هو الوطن **!!!!!!!!!!

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