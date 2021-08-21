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النصر يقرر الاستغناء عن 3 نجوم دفعة واحدة

منذ 23 ساعة
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النصر يقرر الاستغناء عن 3 نجوم دفعة واحدة

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر أن نادي النصر يقترب من الاستغناء عن 3 نجوم جدد خلال الميركاتو الصيفي الحالي .

وأوضحت المصادر أن نادي الطائي تقدم بعرض رسمي إلى النصر، لاستعارة الثنائي مختار علي ومحمد مران، وطلب الفيحاء من الإدارة النصراوية، التعاقد مع صالح آل عباس، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بحسب الرياضية .

وأضافت المصادر أن مسؤولي النصر، رحبوا بالاستغناء عن مختار وآل عباس، في الصيف الحالي.

ويعمل النصر على تجديد عقد مختار علي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، قبل الموافقة على إعارته إلى الطائي، أما فيما يتعلق بالمهاجم الشاب محمد مران، طلبت الإدارة النصراوية، وقتًا من الطائي، حتى معرفة مصير عبدالفتاح آدم.

وفي حال قرر الجهاز الفني للنصر، بقيادة مانو مينيز، الإبقاء على المهاجم آدم، في الموسم الحالي، ستتم الموافقة على إعارة مران، إلى الطائي، أما إذا تم الاستغناء عن عبدالفتاح آدم، في الصيف الحالي، فلن يتم التخلي بأي شكل من الأشكال عن مران، وسيستمر مع الفريق.

نادي النصر
النصر
الفيحاء
الميركاتو الصيفي
مختار علي

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2576
منذ 22 ساعة
ابو خرقة،، الآسيوية صعبة قوية،،،
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2087
منذ 19 ساعة
يبغون يبعون عقود لاعيبه
ويرفعون عقد حمد الله
السيطره على البكايه صعبه قويه
ابو عمير
ابو عمير عدد التعليقات : 17
منذ 19 ساعة
يازعيقي يابو خيشه وش دخلك بامور العالمي
نصر
نصر عدد التعليقات : 5
منذ 18 ساعة
النصر يجيب لعيبة و الطواقي يجيب حكام
آسيوية اسكوبارية
سعود
سعود عدد التعليقات : 3
منذ 18 ساعة
الطواقي مايفوزون الا بالتحكيم والا ماعندهم سالفه وبطولات أكثرها من تحت الطاوله
سعود
سعود عدد التعليقات : 3
منذ 18 ساعة
الطواقي مايفوزون الا بالتحكيم والا ماعندهم سالفه وبطولات أكثرها من تحت الطاوله
سعود
سعود عدد التعليقات : 3
منذ 18 ساعة
الطواقي مايفوزون الا بالتحكيم والا ماعندهم سالفه وبطولات أكثرها من تحت الطاوله
24 نوفمبر
24 نوفمبر عدد التعليقات : 3
منذ 17 ساعة
الاسيويه صعبه قويه خط ازرق ياترشيحي
24 موفمبر
24 موفمبر عدد التعليقات : 3
منذ 17 ساعة
الاسيويه صعبه قويه خط ازرق ياترشيحي
عابر سبيل
عابر سبيل عدد التعليقات : 5
منذ 15 ساعة
إعارة مران لازم منها
أم عبدالفتاح آدم وصالح ال عباس
مفروض لا يبقوا مع الفريق لحاجتهم
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2087
منذ 12 ساعة
والله يحزني عقليات ابو خرقه

تخيل 62بطوله كله تحكيم
ودك تجمع عقلياتهم بخرقه الصرامي
وتدفنها في مزبلة التاريخ
ابو فهد
ابو فهد عدد التعليقات : 326
منذ 11 ساعة
قال زعيم اسياء وهو ٢٠ سنه يفحط واخرتها طرد منها وفضح الانديه السعوديه واخر نسخه راح لها بالترشيح ولهم وجه يتكلمووون على النصر العالمي
أبو طلال
أبو طلال عدد التعليقات : 18
منذ 10 ساعات
من شفت الحكم أمام الفيصلي عرفت البطل مين
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2087
منذ 10 ساعات
ابو فهد
وش قاعد تلخبط شكل الدعس كان موجعك
ياقلبي الهلال مشرف الكوره السعوديه
اذا عيونك وقلبك متلوث بالغباء
عادي ياصاحبي هذا اوصاف سلوكي المدرجات
تعايش مع وضعك
مدام الهلال وجمهوره ماشبعوا من الذهب
راح تعاني كثير
حسين عبدالله
حسين عبدالله عدد التعليقات : 15
منذ 4 ساعات
اف تعليقات تجيب الصداع،، ياساتر،،
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين) عدد التعليقات : 2767
منذ ساعتين
صندوق الاستثمارات ؟؟؟ اهلن
كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 699
منذ ساعة
تجميع بمبالغ ضخمه يقابلها الغاء عقود وهدر مالي رهيب
المستثمر صندوق الاسثمارات جالس تكب فلوس في قربه مشقوقه

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أحدث التعليقات

الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
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