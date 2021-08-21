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اشتعال مفاجئ لسيارة مواطن وسط الطريق

منذ 56 دقيقة
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اشتعال مفاجئ لسيارة مواطن وسط الطريق

نايف السالم (صدى):
في مشهد مروع، تعرضت سيارة المواطن ومصمم العطور إيهاب الجاسر، للاشتعال بأحد طرق المملكة.

ووثق الجاسر لحظة نشوب النيران في سيارته وسط الطريق، معلقا بقوله: "الحمد لله على كل حال ، على قولة الاولين “ما يروح الا الزايد”".

وأشار الجاسر إلى أنه كان يسير بالطريق، وفجأة سمع صوت انفجار بالسيارة، وبعد توقفه تفاجأ باحتراقها، قائلا: "امشي وفجاة صوت انفجار، وقفت الا السيارة تحترق".

يذكر أنه بالتزامن مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزيد احتمالات نشوب حرائق السيارات، سواء أثناء سيرها أو توقفها، وذلك لأسباب عديدة، من بينها وجود أدوات قابلة للانفجار أو الاشتعال تحت ظروف الحرارة المرتفعة.

حوادث
حريق
المملكة
انفجار
اشتعال سيارة

التعليقات

ا
ا عدد التعليقات : 1
منذ 46 دقيقة
الله يعوضك خير منها
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16500
منذ 37 دقيقة
هل كان معك مواد مثل لاسترات ما تقبل حرارة فوق ال٥٠ مثل الإيزوبروبايل إستر .. وأخذت لفحة من الشمس وقبت في بقية البضاعة ؟

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