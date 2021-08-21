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الرجاء المغربي بطلا للبطولة العربية على حساب الاتحاد

منذ 7 ساعات
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الرجاء المغربي بطلا للبطولة العربية على حساب الاتحاد

نواف السالم (صدى):
توج نادي الرجاء المغربي بطلا للبطولة العربية بعد فوزه على نادي الاتحاد، بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط.

وانتهت المباراة بوقتها الأصلي بنتيجة 4-4، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح، التي حسمها الفريق المغربي.

وفي ركلات الترجيح، أضاع هنريكي الركلة الأولى للاتحاد، ثم سجل رومارينيو، وإيغور كورنادو، ثم أضاع فهد المولد بعد تصدي حارس الرجاء لكرته، ثم عاد وسجل عبدالإله.

وسجل للرجاء، سفيان رحيمي، ومحمد أبو زريدة، وأضاع الركلة الثالثة، ثم عاد وسجل عبدالإله حفيظي، وسجل عرجون الركلة الأخيرة.

الاتحاد
نادي الاتحاد
البطولة العربية
الرجاء المغربي
كأس محمد السادس

التعليقات

أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 950
منذ ساعة
بعد المباراة اتضح لي الآتي: الاتحاد بدون حجاز دفاع هش! حجازي يمثل 50% من قوة الاتحاد..فهد المولد في تراجع مستمر فلا سلبيات تعالج ولا إيجابيات تعزز! هنريكي سجل هدفا وأضاع ركلة جزاء باحتصار 1-1 = صفر..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو يزن
فعلا صحيح كبار في السن لا فكر ولا لياقة غباء كروي فيهم وبطي الحركة هم من هم الاسباب في ضياع البطولة ومجاملة المدرب السي...
محمد
كلامك صحيح يااستاذ تركي طالبان تربية امريكا
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. صح كان مألوفاً ، ايام كان صاحب السياره يصلح سيارته بنفسه .. ..عكس اليوم الواحد يادوب يعرف يمسك الدركسون ويدوس بنزين...
ابولانا
قسم بالله أشغلتونا بالقرارات اللي مالها سنع وترك غيرها

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