الرجاء المغربي بطلا للبطولة العربية على حساب الاتحاد

نواف السالم (صدى):
توج نادي الرجاء المغربي بطلا للبطولة العربية بعد فوزه على نادي الاتحاد، بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط.
وانتهت المباراة بوقتها الأصلي بنتيجة 4-4، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح، التي حسمها الفريق المغربي.
وفي ركلات الترجيح، أضاع هنريكي الركلة الأولى للاتحاد، ثم سجل رومارينيو، وإيغور كورنادو، ثم أضاع فهد المولد بعد تصدي حارس الرجاء لكرته، ثم عاد وسجل عبدالإله.
وسجل للرجاء، سفيان رحيمي، ومحمد أبو زريدة، وأضاع الركلة الثالثة، ثم عاد وسجل عبدالإله حفيظي، وسجل عرجون الركلة الأخيرة.