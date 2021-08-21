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التعادل الإيجابي يخيم على مباراة الشباب والاتفاق 

منذ 13 ساعة
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التعادل الإيجابي يخيم على مباراة الشباب والاتفاق 

ماجد محمد (صدى):
خيم التعادل الإيجابي على مباراة فريق الشباب، والاتفاق بنتيجة "3-3"، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل اللاعب أوديون إيجالو الهدف الأول لصالح الشباب في الدقيقة 39، وأحرز إيفر بانيجا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45+6، وتمكن إيجالو من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 49.

وحقق اللاعب وليد أزارو هدف الاتفاق في الدقيقة 77، ثم أضاف كوايسون هدفًا ثانيًا من ركلة جزاء في الدقيقة 80، وأحرز إبراهيم محنشي الهدف الثالث للاتفاق في الدقيقة 87.

ومن المقرر أن الاتفاق يلاقي أبها الخميس 26 أغسطس، بينما يحل الشباب ضيفا على الفتح في اليوم ذاته.

 

 

الشباب
الاتفاق
وليد أزارو
أوديون إيجالو
إيفر بانيجا

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 431
منذ ساعة
وش ذالشباب انهار في 10 دقائق 3 اهداف

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أحدث التعليقات

رااايق
أنت مصدق نفسك ** أنا كسعيد العويران ** ندري أنك سعيد العويران **** ليه تحسب نفس ماردونا أو ميسي ** هههههههههههههههههههههههههه
قرم
كلامه صح وماقال شي غلط!! اما بالنسبه يا اخ( ولاشي) فماعليك زود طال عمرك. فعلن اسمك يدل على شخصيتك واخلاقك.
قرم
على قولة القايل ( الناس في الناس والعجوز في النفاس)!!! الله يكون بعونها.
ولا شي
قوم إذا مس الحذاء وجههم اشتكى الحذاء بإي ذنب اهنتني
كلام مليان
مزور لا تكلمني هههههههههههههه له وجهه يرجع للمشهد المزور

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