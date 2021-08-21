التعادل الإيجابي يخيم على مباراة الشباب والاتفاق 

ماجد محمد (صدى):
خيم التعادل الإيجابي على مباراة فريق الشباب، والاتفاق بنتيجة "3-3"، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل اللاعب أوديون إيجالو الهدف الأول لصالح الشباب في الدقيقة 39، وأحرز إيفر بانيجا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45+6، وتمكن إيجالو من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 49.
وحقق اللاعب وليد أزارو هدف الاتفاق في الدقيقة 77، ثم أضاف كوايسون هدفًا ثانيًا من ركلة جزاء في الدقيقة 80، وأحرز إبراهيم محنشي الهدف الثالث للاتفاق في الدقيقة 87.
ومن المقرر أن الاتفاق يلاقي أبها الخميس 26 أغسطس، بينما يحل الشباب ضيفا على الفتح في اليوم ذاته.