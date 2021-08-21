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مواطنة تحاول اغلاق تسرب المياه
منذ 8 ساعات
2109
1
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 16500
منذ 12 دقيقة
جزاها الله خير مستشعرة النعمة
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د محمد ماجد بخش
جزاها الله خير مستشعرة النعمة
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