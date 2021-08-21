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فتاة تسرق الذهب بمساعدة صديقتها
منذ 4 ساعات
1334
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 132577
منذ 10 دقائق
يالها من حرامية محترفه .. قصوا يدها النجسه هي وخويتهاا ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد
السياسة والرياضة وبزران الحارة كل ذلك عقلية واحدة حسب الحاجة..
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من حرامية محترفه .. قصوا يدها النجسه هي وخويتهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينكم على حزب الشياطين عندكم ..
بندر الحربي
ماهو فاضي ابوهنوود
غييييوووورررر
الليبراليه اولها تحرر وانفتاح اوسطها عهر وخمور آخرها كفر والحاد
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