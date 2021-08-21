أطعمة ومشروبات تسبب الإدمان والهلوسة

أميرة خالد (صدى):
أظهرت بعض الدراسات أن هناك عدد من الأطعمة التي تسبب الإدمان للأشخاص والهلوسة للأشخاص ولكن ليس كما يحدث مع العقاقير.
وتضم القائمة "السكر" فيعدم من أكثر مكونات الأطعمة التي تؤدي إلى الإدمان لذا فيجب التحكم باستهلاك الحلويات، والأطعمة والمشروبات التي تحتوي على السكر.
وتشتمل القائمة أيضًا على الألبان فتناولها بجرعات مفرطة راجع إلى كونها تحتوي على نسبة عالية من سكر اللاكتوز، ومواد أفيونية طبيعية تسمى كاسومورفين والتي تساعد على الاسترخاء.
كما يتسبب تناول الفلفل الحار بإفراط في إدمانه بسبب اندفاع مادة الإندروفين في المخ، إضافة لخصائص الفلفل الحار التي تشبه التبغ ما يجعله يسبب الإصابة بالهلوسة.
أما عن القهوة فهى أيضًا ضمن تلك الأطعمة حيث حذرت الدراسات من شرب أكثر من خمسة أكواب من القهوة يوميًا، لما تسببه من الصداع وسماع أصوات غريبة، ويرجع ذلك لارتفاع مستويات الكافيين في الجسم الذي يسبب الهلوسة السمعية.
كما أكدت الدراسات أيضًا أن تناول معلقتين من جوزة الطيب تسبب الغثيان لمدة 24 ساعة لاحتوائها على مركب عضوي يسبب الشعور بالدوران.