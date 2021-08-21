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بالفيديو.. أصالة تضع عايض يوسف في موقف محرج قبل حفلهما الغنائي  

منذ ساعة
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بالفيديو.. أصالة تضع عايض يوسف في موقف محرج قبل حفلهما الغنائي  

أميرة خالد (صدى):
وقع الفنان عايض يوسف، في موقف محرج قبل انطلاق حفلهما الذي أقيم ضمن حفلات "صيف الشرقية"، بسبب الفنانة السورية أصالة.

وبدا في الفيديو عايض يوسف يتعرض للإحراج، أثناء وقوفه لالتقاط الصور مع أصالة، وهو مبتعد عنها، ما جعل الأخيرة تطالبه بالاقتراب منها، قائلة له:"قرب لو سمحت لا تعذبني".

وأثنت أصالة نصري على صوت عايض يوسف، الذي بدت عليه علامات الخجل، بعدما أمسكت أصالة يده ورددت "كلك بتجنن وصوتك رائع".

وقالت أصالة للفنان عايض يوسف:" حبيت صوتك كتير، طار عقلي من هالجمال، عن جد صوتك فيه فرح كتير كبير".

الفنانة السورية أصالة
الفنان عايض يوسف
حفلات صيف الشرقية

التعليقات

لللل
لللل عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
مايجتمع النجاسه مع الطهاره

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أحدث التعليقات

فوق هام ...
waaaaw ... o my ... وادي السلكون
ابو فهد
قال زعيم اسياء وهو ٢٠ سنه يفحط واخرتها طرد منها وفضح الانديه السعوديه واخر نسخه راح لها بالترشيح ولهم وجه يتكلمووون على النصر العالمي
اهلاوي صريح
الله يرحمها ويغفر لها وعزاءنا لابوالوليد عظم اجركم واحسن الله عزاءكم وانا لله وانا اليه راجعون
ابوبراهيم
وش كان دورها وزارة التخطيط وش تخطط
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التمر مذكور في صورة الرطب في سورة مريم " رطبا جنيّا ".. ما جديدك ؟؟؟؟!

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