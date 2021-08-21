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بالفيديو.. الأمن العام يضبط المخالفين والمحتالين بختلف مناطق المملكة

منذ 5 ساعات
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بالفيديو.. الأمن العام يضبط المخالفين والمحتالين بختلف مناطق المملكة

الرياض (صدى):
نشر الأمن العام جهود رجال الأمن في القبض على المخالفين والمتورطين بسرقة المركبات والمحال التجارية وغيرها من المخالفات بمختلف مناطق المملكة.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على مواطن في الرياض يظهر عبد إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ينطوي في محتواه على الإساءة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والمساس بجانب المصطفى.

أما في مكة المكرمة فتم ضبط مواطن تورط في عدة جرائم تمثلت في سرقة 6 مركبات في وضع التشغيل واستخدامها في نشل المارة .

كما قبضت شرطة الرياض على مواطنان تورط في عدة جرائم تمثلت في سرقة مركبة واستخدامها في سرقة المنازل ومساكن العمالة والاستيلاء على ما بداخلها.

وتم القبض على مواطن في الخرج قام بالاعتداء على عامل محطة وقود، كما تم ضط ثلاثة مواطنين في القصيم تورطوا بسلب مواش تحت تهديد السلاح.

أما في جدة فتم القبض على مواطن تورط في عدة جرائم تمثلت في سرقة المركبات واستخدامها في سرقة المولدات والكيابل التجارية والمحال التجارية.

 

جدة
الخرج
الرياض
مكة المكرمة
القصيم
الأمن العام
المخالفين
سرقة المحال التجارية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16500
منذ 34 دقيقة
كل الدنيا تضيع أمام غلطة وزلة .. والحمد لله إن سلمت لك الآخرة بفضل الله ثم بالتوبة والهداية

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